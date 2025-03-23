Інтерфакс-Україна

Події

10:37 23.03.2025

За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

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За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

За вісім років Український культурний фонд (УКФ) підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн. 

"Упродовж восьми років діяльності Український культурний фонд є інвестором розвитку культури та мистецтва в Україні. За цей час підтримку отримав 2951 культурно-мистецький проєкт, в реалізацію яких інвестовано понад 2,2 млрд грн. Завдяки цим ініціативам культурний простір України став доступнішим і різноманітнішим, а загальна аудиторія, охоплена проєктами, перевищує 56 мільйонів осіб", - йдеться у повідомленні Фонду з нагоди 8-річчя створення.

Як повідомлялося, 20 березня виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова запропонувала законодавчо закріпити фінансування Фонду на рівні не менше 0,1% видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік.

Теги: #мистецтво #проєкти #укф

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