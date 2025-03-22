Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

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Президент України Володимир Зеленський відвідав у суботу командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", повідомляє офіційний телеграм-канал президента.

"Доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія"", - написав Зеленський у Телеграм.

Окрім того обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів, - додано в повідомленні.