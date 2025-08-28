У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

Фото: https://www.facebook.com/PinchukArtCentre

У центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre 28 серпня відкривають шість нових виставок, де митці досліджують трансформацію суспільства, пам'ять народу, історичні й політичні зміни, а також магічні практики й щоденні ритуали, повідомляється на сторінці Facebook.

Всі експозиції можна буде пройти одну за одною, починаючи з другого поверху й піднімаючись до четвертого.

Персональна виставка Габріель Ґолаят "Особисті свідчення" фокусується на історіях жінок з різними гендерними досвідами, які розповідають власні історії пережитого патріархального насильства.

"Ця виставка, крім того, що розповідає індивідуальну історію, створює спільний простір, де можна відчути приналежність, себе частиною більшого. Люди, які є представниками ЛГБТ-спільноти, анархісти та багато інших, зараз на фронті борються за незалежну Україну та за Україну, в якій вони захочуть жити після війни", - зазначає Габріель Ґолаят.

Виставка "Відкритої Групи" "Певні докази майбутнього" досліджує пам'ять як сукупність індивідуальних спогадів і уявлень, які в трьох роботах формують наративи колективної пам'яті. Кожен наратив відображає процес формування ідентичності певної соціальної групи - тут це український народ, для якого центральною темою є війна, показана з автобіографічної та історичної перспективи.

Персональна виставка Лесі Хоменко "Уявна відстань" включає понад п'ятдесят творів, крізь які прослідковується шлях від ранніх робіт художниці з 2005 року до новіших творів, створених за останній час.

"Назва - "Уявна відстань". Вона узагальнює роботи за двадцятирічний період і розгортається у трьох вимірах: історична відстань, оптична відстань та фізична відстань - моя особиста, адже зараз я живу в Нью-Йорку. Це різні форми відстані, які я перекладаю на мову живопису", - зазначає українська художниця. Особливу увагу привертають серії, пов'язані з війною.

Виставка "Архіпелаг історії" відштовхується від ідеї "архіпелагового мислення" деколоніального філософа з Мартиніки Едуарда Ґліссана. Він пропонував дивитися на історію як на архіпелаг островів. Кожна її частина - як окремий острів, окремий світ. Між ними немає простих лінійних зв'язків, а натомість є складні багатошарові стосунки, постійна взаємодія та взаємний вплив.

"Це ще одне підтвердження розмаїття творчих голосів, які ми можемо бачити в цьому центрі. Виставка виросла з двох років роботи з дослідницькою платформою і показує, як українські художники переосмислюють зв'язки з історією після 2022 року", - зазначає кураторка Катерина Ботанова.

Виставка програми PAC UA "Хороша добра дружба" - це відображення щирості двох нейровідмінних митців: Артема Олійника й Ліама Ешворта, та їхньої готовності поділитися натхненням один з одним і з нами. Артем назвав цей проєкт "Хороша добра дружба", бо саме дружба звела двох митців із віддалених одна від одної країн, допомогла їм об'єднатися та посприяла створенню прекрасного.

Виставка програми PAC UA "Звір вийшов із лісу" створена на межі повсякденного і містичного: магічні та буденні ритуали тут постають як спосіб піклування, опору й трансформації, а також як шлях до відновлення зв'язку зі світом, що постійно змінюється. Звернення до магічного мислення та ритуалів відкриває простір для уяви й містичного досвіду. Водночас магія проникає у повсякдення - вона виявляється у щоденній рутині та незначних звичках, що підтримують стабільність життя та стають своєрідними актами турботи.

Виставки триватимуть до 4 січня 2026 року, крім "Хороша добра дружба", яка буде представлена до 12 жовтня 2025 року.

