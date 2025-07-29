Інтерфакс-Україна
Події
18:43 29.07.2025

PinchukArtCentre презентує нову роботу Лесі Хоменко на центральному залізничному вокзалі Києва

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PinchukArtCentre відкриває персональну виставку Лесі Хоменко та разом із АО "Укрзалізниця" ("УЗ") презентує її нову роботу на центральному залізничному вокзалі Києва наприкінці серпня, повідомила пресслужба "УЗ".

У пресрелізі зазначається, що художниця  працює від середини липня до середини серпня у "Червоній залі" на другому поверсі, де вона створює своє найбільше на сьогодні живописне полотно — розміром 21×12 м.

"Полотно повторює архітектурний ритм сходів вокзалу, але водночас трансформує його в "нескінченний" рух, наповнений постатями, які уособлюють різні групи українського суспільства.  Робота символізує поступ уперед — рух, що стає можливим завдяки зусиллям усіх українців та українок, які разом захищають свою країну, культуру, спосіб життя та демократичні цінності", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що картину створено за підтримки PinchukArtCentre у співпраці з "Укрзалізницею" в межах тривалого партнерства, спрямованого на інтеграцію сучасного мистецтва в простір залізниці.

Презентація роботи на київському вокзалі запланована на кінець серпня, а виставка Лесі Хоменко в PinchukArtCentre відкриється вже 28 серпня.

Леся Хоменко (р.1980) - співзасновниця та учасниця групи Р.Е.П. (з 2004) та кураторської групи Худрада (з 2008). Входила до шорт-листа Премії PinchukArtPrize (2009, 2011 та 2013), Future Generations Art Prize з групою Р.Е.П. (2012), заснованої Віктором Пінчуком, та Премії ім.Казимира Малевича (2012 та 2016).

Теги: #pinchukartcentre #виставка #вокзал

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