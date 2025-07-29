PinchukArtCentre презентує нову роботу Лесі Хоменко на центральному залізничному вокзалі Києва

PinchukArtCentre відкриває персональну виставку Лесі Хоменко та разом із АО "Укрзалізниця" ("УЗ") презентує її нову роботу на центральному залізничному вокзалі Києва наприкінці серпня, повідомила пресслужба "УЗ".

У пресрелізі зазначається, що художниця працює від середини липня до середини серпня у "Червоній залі" на другому поверсі, де вона створює своє найбільше на сьогодні живописне полотно — розміром 21×12 м.

"Полотно повторює архітектурний ритм сходів вокзалу, але водночас трансформує його в "нескінченний" рух, наповнений постатями, які уособлюють різні групи українського суспільства. Робота символізує поступ уперед — рух, що стає можливим завдяки зусиллям усіх українців та українок, які разом захищають свою країну, культуру, спосіб життя та демократичні цінності", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що картину створено за підтримки PinchukArtCentre у співпраці з "Укрзалізницею" в межах тривалого партнерства, спрямованого на інтеграцію сучасного мистецтва в простір залізниці.

Презентація роботи на київському вокзалі запланована на кінець серпня, а виставка Лесі Хоменко в PinchukArtCentre відкриється вже 28 серпня.

Леся Хоменко (р.1980) - співзасновниця та учасниця групи Р.Е.П. (з 2004) та кураторської групи Худрада (з 2008). Входила до шорт-листа Премії PinchukArtPrize (2009, 2011 та 2013), Future Generations Art Prize з групою Р.Е.П. (2012), заснованої Віктором Пінчуком, та Премії ім.Казимира Малевича (2012 та 2016).