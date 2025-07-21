Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

Актуальні концепції житлової та комерційної нерухомості втілюють та вдосконалюють систему цивільної оборони, повідомили у пресслужбі UTG.

"Актуальні концепції житлової та комерційної нерухомості втілюють та вдосконалюють систему цивільної оборони, адаптують населення до надзвичайних ситуацій, полегшують проведення рятувальних операцій", - повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

За його словами, поширення та розповсюдженості набула практика формування приміщень подвійного призначення на базі підземних паркінгів, комерційних закладів у цокольних поверхах (кафе, пабів, ресторанів, салонів краси, SPA), трансформації підвалів будинків та споруд для використання в якості колективних сховищ. У проєкти втілюються автономні місця праці та пункти незламності.

Він констатував, що торговельна нерухомість суттєво змінює наповнення - як відповідь на виклики війни (масовий відтік населення за кордон, зменшення кількості дітей, обмеження комендантської години). Зокрема, знижується затребуваність кінотеатрів, спортивних центрів, документ-сервісів. Набули розповсюдження магазини з продукцією та товарами мілітарі призначення. Підвищену лояльність демонструють українські товаровиробники, їх доля серед орендарів збільшується. При цьому скорочуються плани міжнародних мереж, крупноформатних універмагів. Спостерігається відмова від експансії у регіони, розвиваються онлайн-канали продажів та розповсюдження продукції через служби доставки.

У цілому йде перегляд комерційних умов із подальшою корекцією показників економічної ефективності. У житловій нерухомості девелопери починають втілювати досвід Ізраїлю, проєктують та втілюють систему товстіших несучих бетонних стін, міцніших та більш захищених шахт для розміщення індивідуальних кімнат-укриттів ("мамад"). Кімнати комплектуються броньованими дверима, захищеними віконницями. Покращуються віконні технології, втілюється армовані шари або скло-тріплекс для захисту від вибухової хвилі та зменшення ризиків поранення. Подальшого розвитку та залучення у проєкти набувають автономні бездротові інженерні технології та системи безпеки. У вітальнях передбачається місце для встановлення твердопаливних камінів (з можливістю опалення та приготування їжі) підключених до окремих повітропроводів.

В цілому всі сегменти нерухомості адаптують конструкції під потреби маломобільних груп населення, підвищують контроль за їх відповідність вимогам та дотриманням.

"Девелопери і житлової, і комерційної нерухомості зміщують фокус на інші регіони, нові сегменти, альтернативні галузі. Зазначені фактори принципово впливають на поведінку та вибір споживачів, кардинально змінюють вимоги покупців. Підвищення безпекових та інклюзивних вимог сьогодні можуть і не здорожчувати окремі рішення, бо впала купівельна спроможність, але їх втілення підвищують лояльність і темпи продажів. У майбутньому система рішень, особливо інклюзія з елементами реабілітації військових приведуть к здорожчанню проєктів", - вважає Олійник.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.