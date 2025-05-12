Кількість домогосподарств, охоплених інтернет-послугами "Vodafone Україна", у 2024 р. досягла 1,84 млн

Кількість домогосподарств, охоплених послугами домашнього інтернету (включно з GPON) від другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), досягла 1,84 млн у 2024 році.

Згідно з даними на офіційному сайті компанії, з цієї кількості понад 1,28 млн домогосподарств станом на кінець 2024 року були забезпечені доступом до енергоефективного інтернету GPON.

У 2024 році "Vodafone Україна" побудував 1 817 км волоконно-оптичних ліній зв'язку, в тому числі 1 663 км волоконно-оптичних ліній для фіксованого інтернету. Збудована інфраструктура оснащена необхідними компонентами для підключення нових користувачів, зокрема, 24 661 нових оптичних боксів GPON загальною ємністю 209 239 оптичних портів, сказано в повідомленні.

"Протягом 2024 року ми активно розширювали нашу домашню інтернет-мережу за технологією GPON, надаючи послугу Vodafone Gigabit Net новим користувачам у містах Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Чорноморськ, Вишневому, Запоріжжі, Львові, Івано-Франківську та Миколаєві", - зазначили у "Vodafone Україна".

Розвиток цифрової мережі - один із стратегічних пріоритетів стратегічних пріоритетів групи "Vodafone Україна". Компанія розширює покриття 4G та GPON для забезпечення рівного доступу до цифрових послуг, підкреслили у компанії.

Сукупні волоконно-оптичні активи групи "Vodafone Україна" в 2024 році досягли 50 517 км.

ПрАТ "ВФ Україна" належить 99,99% провайдера послуг фіксованої телефонії та інтернету, міжнародного голосового та IP-трафіку ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (VEGA). Станом на кінець 2024 року провайдер надавав послуги високошвидкісного домашнього інтернету для приватних користувачів у 22 областях України, в тому числі за технологією GPON у 14 областях України.

У серпні 2023 року ПрАТ "ВФ Україна" придбала 90,6% частки статутного капіталу оператора фіксованого зв’язку ТОВ "Фрінет", абонентська база інтернет-користувачів якого на кінець 2024 року складала 143 тис. абонентів, а географія надання послуг охоплювала Київ, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Львівську, Київську, Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську області.