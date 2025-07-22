Кількість інтернет-користувачів у Китаї в червні перевищила 1,12 млрд

Кількість інтернет-користувачів у Китаї, за даними на кінець червня, перевищувала 1,12 млрд осіб порівняно з приблизно 1,1 млрд роком раніше, йдеться у звіті Китайського мережевого інформаційного центру (CNNIC).

Охоплення інтернетом населення КНР становить зараз 79,7% проти 78,6% на кінець минулого року.

У червні в країні налічувалося 161 млн користувачів інтернету у віці 60 років і старше, рівень охоплення в цій групі досяг 52%.

У доповіді відзначається зростання експорту китайської онлайн-літератури та ігор, а також посилення зв'язку між популярними інтернет-серіалами та пов'язаними з ними туристичними напрямками. Так, у 2024 році обсяг закордонного ринку китайської онлайн-літератури перевищив 5 млрд юанів (близько $700 млн), при цьому кількість закордонних читачів перевищила 350 млн осіб у більш ніж 200 країнах.

CNNIC також вказує на значний прогрес країни в розвитку генеративного штучного інтелекту (ШІ). Станом на кінець березня в Адміністрації кіберпростору Китаю (Cyberspace Administration of China) було зареєстровано 346 сервісів генеративного ШІ, повідомляє агентство "Сіньхуа".