Інтерфакс-Україна
Події
06:13 22.07.2025

Кількість інтернет-користувачів у Китаї в червні перевищила 1,12 млрд

1 хв читати

Кількість інтернет-користувачів у Китаї, за даними на кінець червня, перевищувала 1,12 млрд осіб порівняно з приблизно 1,1 млрд роком раніше, йдеться у звіті Китайського мережевого інформаційного центру (CNNIC).

Охоплення інтернетом населення КНР становить зараз 79,7% проти 78,6% на кінець минулого року.

У червні в країні налічувалося 161 млн користувачів інтернету у віці 60 років і старше, рівень охоплення в цій групі досяг 52%.

У доповіді відзначається зростання експорту китайської онлайн-літератури та ігор, а також посилення зв'язку між популярними інтернет-серіалами та пов'язаними з ними туристичними напрямками. Так, у 2024 році обсяг закордонного ринку китайської онлайн-літератури перевищив 5 млрд юанів (близько $700 млн), при цьому кількість закордонних читачів перевищила 350 млн осіб у більш ніж 200 країнах.

CNNIC також вказує на значний прогрес країни в розвитку генеративного штучного інтелекту (ШІ). Станом на кінець березня в Адміністрації кіберпростору Китаю (Cyberspace Administration of China) було зареєстровано 346 сервісів генеративного ШІ, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Теги: #інтернет #користувачі #китай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 21.07.2025
Міноборони Ізраїлю заборонило використання автомобілів виробництва низки фірм КНР через підозри у шпигунстві

Міноборони Ізраїлю заборонило використання автомобілів виробництва низки фірм КНР через підозри у шпигунстві

18:12 15.07.2025
AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

18:56 11.07.2025
Рубіо про зустріч Трампа та Сі: "Я думаю, що шанси високі"

Рубіо про зустріч Трампа та Сі: "Я думаю, що шанси високі"

16:16 10.07.2025
Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

13:39 20.05.2025
У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

09:48 12.05.2025
Кількість домогосподарств, охоплених інтернет-послугами "Vodafone Україна", у 2024 р. досягла 1,84 млн

Кількість домогосподарств, охоплених інтернет-послугами "Vodafone Україна", у 2024 р. досягла 1,84 млн

10:04 08.05.2025
Влада РФ хоче використати 9 травня для масштабного випробування "суверенного інтернету"

Влада РФ хоче використати 9 травня для масштабного випробування "суверенного інтернету"

12:57 01.05.2025
Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

14:33 31.01.2025
Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

12:09 16.12.2024
Близько 70% дітей в Україні проводять понад 3 години на день в інтернеті - Rakuten Viber

Близько 70% дітей в Україні проводять понад 3 години на день в інтернеті - Rakuten Viber

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

ОСТАННЄ

Папа Лев XIV має намір відновити діалог з російською православною церквою - ЗМІ

Попередньо одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу - ДСНС

Норвегія готова фінансово підтримати ініціативу Німеччини з передання систем Patriot Україні - ЗМІ

РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

Кількість постраждалих від атаки ворожих дронів у Путивлі зросла до 11 - ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок чергової атаки ворога по Сумській області - ОВА

Глава МЗС Франції очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Франція прагне наростити підготовку українських пілотів для винищувачів "Mirage" - міністр закордонних справ

Попередньо четверо постраждалих внаслідок атаки російських дронів в Сумській області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА