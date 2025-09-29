Інтерфакс-Україна
20:19 29.09.2025

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Польща продовжить фінансувати термінали Starlink в Україні, відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький, повідомив перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За його даними, зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали польські партнери. "Дякую Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - наголосив перший віцепремʼєр.

Як повідомлялося, Польща фінансувала надання Україні інтернету Starlink, яким, зокрема, активно користуються українські військові. Однак наприкінці серпня з'явился інформація, що надалі платити за нього Варшава не зможе. Це пов'язували зі скасуванням президентом Польщі Навроцьким допомоги українським біженцям. Тоді ж міністр цифровізації Польщі Гавковський назвав вето Навроцького на закон про допомогу біженцям з України "подарунком для Путіна" та "кінцем інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".

Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький тоді заявив, що "вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей".

 

Теги: #польща #фінансування #старлінк

