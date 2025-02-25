Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

Чутки про вимкнення Starlink, які використовує Україна корпорацією SpaceX не мають підстав, повідомив віце-прем'єр і міністр цифризації Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв'ю TVN у вівторок.

Як повідомив Гавковський, Польща замовила чергову партію – 5 тисяч Starlink і передасть їх Україні вже в найближчі тижні.

"Польща це утримує, Польща закупила Старлінки і передала їх Україні. Польща генерує безпеку, бо сплачує абонементи. Не уявляю собі, щоб якась американська корпорація розривала такі угоди", - заявив Гавковський.

Джерело: https://tvn24.pl/polska/polska-przekaze-ukrainie-kolejne-starlinki-krzysztof-gawkowski-dzieki-temu-front-sie-trzyma-st8322891