Інтерфакс-Україна
Події
00:32 12.05.2025

Україна з лютого суттєво стабілізувала фронт і загальмувала втрату територій до 50 кв. км в тиждень – Чмут на ТСН

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Україні з лютого вдалося суттєво стабілізувати фронт, темпи наступу росіян зараз суттєво зменшилися та їм зараз вигідніше заморозка війні, вважає директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Десь в тиждень ми втрачаємо … в районі 50 кв. км території. Це менше, чим минулого року. Десь з лютого ми суттєво стабілізували фронт, і зараз росіяни знаходяться на етапі такого стратегічного накопичення ресурсу", – сказав він в інтерв’ю ТСН.

"Мені здається, вони ближчі до того, щоб посипатися і програти", – зазначив Чмут, пояснюючи готовність росіян говорити про переговори.

Відповідаючи на запитання про ймовірні напрямки та цілі наступу агресора, він назвав три: Сумщину, як спосіб тиску на обласний центр Суми та відтягування наших сил і засобів, Харківщину в район Осколу та Куп'янська та збільшення площі контрольованих територій у Дніпропетровській області.

За словами голови фонду "Повернись живим", на сьогодні росіяни контролюють близько 100 кв. км у Сумські області та продовжують повільно, але просуватися, та намагаються збільшити площу захопленої території Харківської області як фактор можливого обміну на майбутніх переговорів.

Чмут додав, що окупанти також продовжують рух на Часів Яр, Торецьк, частково – Покровськ, хоча напрямок головного удару зараз посунутий до Дніпропетровської області, а також Запоріжжя, де в них "доволі непогано почало виходити", і намагаються фіналізувати контроль над островами на Дніпрі в районі Херсону з метою посилення вогневого впливу на обласний центр і створити передумови під проведення річкового десанту.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gbhzwxHcBg8

Теги: #оцінка #фронт #чмут

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