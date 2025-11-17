Україна матиме нове переговорне вікно з РФ у квітні у разі нормального проходження зими – директор фонду ПЖ Чмут

Переговорне вікно з Росією щодо припинення війни закрилося у серпні, зараз Україна у вкрай невигідних умовах, а наступного разу таке вікно може відкритися у квітні у разі нормального проходження зими, вважає директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Зараз (переговорного вікна) немає. Зараз ми в листопаді. Воно (вікно) було літом, у серпні, наприклад, і воно буде в квітні. Якщо вдасться нормально пережити цю зиму, матимемо нове переговорне вікно", – сказав він в інтерв’ю на УТ-2.

"Зараз це жахливі для нас умови, фактично, поразки. Тому що Росія на піку, вона в наступі, в неї непогано виходить, вона бачить, як колапсує наша система", – оцінює поточні переговорні позиції Чмут.

На його думку, російська сторона розуміє, що їй зараз треба "нормально тиснути".

"І якщо б ми зараз вийшли перед зимою з побитою енергетикою, з величезною кризою довіри до держави всередині країни, з дуже поганою ситуацією на фронті, вони б хотіли десь так на рівні вимог весни 22-го. Але це були нереальні вимоги для нас", – додав директор найбільшого благодійного фонду з допомоги Силам оборони.

Згадуючи 2022 рік Чмут погодився з думкою, що війна тоді могла закінчитися "швидко, або нескоро". "Ми вибрали, на мою думку, правильний шлях – нескоро", – вважає директор "Повернись живим".