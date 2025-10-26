Інтерфакс-Україна
Події
22:44 26.10.2025

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

1 хв читати

Провідні країни нафтового ринку, зокрема Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт, мають значний "запас міцності" у видобутку нафти та здатні оперативно нарощувати обсяги виробництва, водночас Росія входить до числа аутсайдерів серед великих експортерів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зазначені країни ОПЕК можуть збільшити видобуток сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу протягом 90 днів: "Найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн бар./д. та ОАЕ – 640 тис. бар./д. У разі політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку", - зазначено на сайті відомства.

Технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу, що дозволяє країнам ОПЕК не лише стабілізувати ціни на нафту, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya--autsaider-na-naftovomu-rynku

Теги: #нафта #видобуток #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 26.10.2025
У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

13:09 26.10.2025
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

07:59 25.10.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

22:24 24.10.2025
Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

05:40 24.10.2025
Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ "Роснєфті" від санкцій — ЗМІ

Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ "Роснєфті" від санкцій — ЗМІ

02:18 23.10.2025
Трамп переконаний, що Індія майже повністю припинить експорт нафти з РФ до кінця року

Трамп переконаний, що Індія майже повністю припинить експорт нафти з РФ до кінця року

00:54 16.10.2025
Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

14:08 15.10.2025
Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА