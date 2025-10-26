СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

Провідні країни нафтового ринку, зокрема Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт, мають значний "запас міцності" у видобутку нафти та здатні оперативно нарощувати обсяги виробництва, водночас Росія входить до числа аутсайдерів серед великих експортерів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зазначені країни ОПЕК можуть збільшити видобуток сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу протягом 90 днів: "Найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн бар./д. та ОАЕ – 640 тис. бар./д. У разі політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку", - зазначено на сайті відомства.

Технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу, що дозволяє країнам ОПЕК не лише стабілізувати ціни на нафту, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів.

