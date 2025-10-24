Інтерфакс-Україна
Події
15:32 24.10.2025

Коордрада з української ідентичності буде допомагати визначати контент по програмі "1000 годин контенту" - заступниця голови ОП

2 хв читати
Коордрада з української ідентичності буде допомагати визначати контент по програмі "1000 годин контенту" - заступниця голови ОП
Фото: https://www.facebook.com/kovalska00

Координаційна рада з питань української ідентичності буде допомагати визначати який саме контент необхідно створювати за рахунок президентської програми "1000 годин українського контенту", повідомила заступниця голови Офісу президента (ОП) Олена Ковальська.

"Сьогодні на події "День друзів Українського Культурного Фонду" обговорювали проєкт "1000 годин контенту"… Для того, щоб усі ми (і насамперед діти) чітко розуміли, що таке українська ідентичність, культура і світогляд президент ініціював проєкт "1000 годин контенту". Це може бути різний контент: від історій про наших героїв та розповідей про культурні феномени до смішних мультиків і книг українською. Це фільми, виставки, подкасти, креативні ініціативи", - написала Ковальська в мережі Facebook.

Вона нагадала, що операційним провідником цього проєкту буде Міністерство культури та стратегічних комунікацій, і буде працювати в тісній співпраці з Державним агенством з питань кіно та Українським культурним фондом (УКФ).

"Допомогати визначати, який саме контент нам потрібен, буде Координаційна рада з питань української ідентичності. Це необхідно для того, щоб ми всі однаково розуміли, які ніші потрібно заповнювати в першу чергу. Згодом у проєкту з'являться закордонні стейкхолдери та меценати", - розповіра заступниця голови ОП.

Як повідомлялося, 7 квітня 2023 року Кабінет міністрів створив Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, а старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Теги: #ковальська #президентська_програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 21.10.2025
Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

14:08 25.08.2025
Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

10:56 25.07.2025
Національний молитовний сніданок в 2025р буде наймасштабнішим за всю історію України - заступниця голови ОП Ковальська

Національний молитовний сніданок в 2025р буде наймасштабнішим за всю історію України - заступниця голови ОП Ковальська

20:30 30.06.2025
Апеляційний суд відмовив "Ковальській" у вимогах скасувати рішення АМКУ щодо купівлі цементних заводів Buzzi

Апеляційний суд відмовив "Ковальській" у вимогах скасувати рішення АМКУ щодо купівлі цементних заводів Buzzi

16:31 11.06.2025
"Ковальська" інвестувала 6,6 млн у модернізацію лабораторії

"Ковальська" інвестувала 6,6 млн у модернізацію лабораторії

13:51 27.05.2025
Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

21:53 23.10.2024
Перша фаза індустріального хабу "Ковальська" на Львівщині запрацює в травні 2025 року

Перша фаза індустріального хабу "Ковальська" на Львівщині запрацює в травні 2025 року

13:40 11.06.2024
Sense Bank починає кредитувати об’єкти первинної нерухомості

Sense Bank починає кредитувати об’єкти первинної нерухомості

20:59 27.07.2023
"Ковальська" отримала від нідерландської Invest International кредит у EUR27млн

"Ковальська" отримала від нідерландської Invest International кредит у EUR27млн

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ОСТАННЄ

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Виставку українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонують в Українському домі в листопаді - Мінкультури

ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА