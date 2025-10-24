Коордрада з української ідентичності буде допомагати визначати контент по програмі "1000 годин контенту" - заступниця голови ОП

Фото: https://www.facebook.com/kovalska00

Координаційна рада з питань української ідентичності буде допомагати визначати який саме контент необхідно створювати за рахунок президентської програми "1000 годин українського контенту", повідомила заступниця голови Офісу президента (ОП) Олена Ковальська.

"Сьогодні на події "День друзів Українського Культурного Фонду" обговорювали проєкт "1000 годин контенту"… Для того, щоб усі ми (і насамперед діти) чітко розуміли, що таке українська ідентичність, культура і світогляд президент ініціював проєкт "1000 годин контенту". Це може бути різний контент: від історій про наших героїв та розповідей про культурні феномени до смішних мультиків і книг українською. Це фільми, виставки, подкасти, креативні ініціативи", - написала Ковальська в мережі Facebook.

Вона нагадала, що операційним провідником цього проєкту буде Міністерство культури та стратегічних комунікацій, і буде працювати в тісній співпраці з Державним агенством з питань кіно та Українським культурним фондом (УКФ).

"Допомогати визначати, який саме контент нам потрібен, буде Координаційна рада з питань української ідентичності. Це необхідно для того, щоб ми всі однаково розуміли, які ніші потрібно заповнювати в першу чергу. Згодом у проєкту з'являться закордонні стейкхолдери та меценати", - розповіра заступниця голови ОП.

Як повідомлялося, 7 квітня 2023 року Кабінет міністрів створив Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, а старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.