Суд відмовив Курченку в оскарженні санкцій
Апеляційний суд підтвердив законність санкцій проти Сергія Курченка, накладених на нього указом президента України, повідомляє Міністерство юстиції.
"Рішенням суду першої інстанції, яке тепер підтверджено апеляційним судом, було відмовлено Сергію Курченку в задоволенні позову, що підтвердило законність Указу Президента України. Судове провадження стосувалося оскарження Курченком Указу Президента, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, щодо застосування до нього санкції у вигляді блокування активів строком на 10 років", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.
Підставою стали, зокрема, дії, що становлять реальні або потенційні загрози національній безпеці України, а також причетність до сприяння терористичній діяльності, в тому числі після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
"Вказана справа має важливе значення для практики застосування санкцій в Україні, особливо в умовах збройної агресії росії. Незважаючи на спроби прибічників рф оскаржити санкції, Офіс Президента та юристи Міністерства юстиції України, діючи в інтересах Уряду, продовжують ефективно захищати державні інтереси в правовому полі", - зазначається в повідомленні.
Мін’юст нагадує, що раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 13 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову Курченка у справі №990/36/23, остаточно підтвердивши законність указу президента України від 12 жовтня 2022 № 694/2022, яким до нього були застосовано персональні санкції. Рішення суду першої інстанції залишилось без змін.