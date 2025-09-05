Інтерфакс-Україна
18:26 05.09.2025

Справа нафтопродуктів Курченка: ВАКС затвердив угоду з бізнесменом Тищенком

Вищий антикорупційний суд 5 вересня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та бізнесменом Сергієм Тищенком, який обвинувачувався у привласненні у 2014-2015 роках заарештованих "нафтопродуктів Курченка", повідомила пресслужба ВАКС.

"Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та бізнесменом, який фігурував у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів проросійського бізнесмена-втікача", - йдеться у повідомленні ВАКС у п'ятницю.

Його визнали винним за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 (співучасть у злочині), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу і засудили до позбавлення волі строком на вісім років без конфіскації.

Водночас його звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком на три роки. На обвинуваченого також покладено обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження.

Тищенко – бенефіціар групи компаній "Фактор", серед його активів Коростенський завод хімічного машинобудування (ПрАТ "Хіммаш") та кондитерська фабрика "Житомирські ласощі".

"Нафтопродукти Курченка" — це схема розкрадання у 2014 році арештованих 97 тис. тонн нафтопродуктів, які належали проросійському олігарху Сергію Курченку. Замість наповнення державного бюджету, ці ресурси були привласнені групою за участі екснардепа Сергія Пашинського та С.Тищенка через держпідприємство "Укртранснафтопродукт".

Раніше повідомлялося, що у 2024 році НАБУ і САП повідомили про підозру Пашинському, бізнесмену Тищенку та іншим у заволодінні нафтопродуктами Курченка на суму 817 млн грн. За версією слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тон нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Але Тищенко та Пашинський розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію, зазначили в НАБУ. Вони домоглися передачі паливно-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Надалі держпідприємство реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до бюджету кошти так і не надійшли.

