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18:32 08.12.2022

САП та НАБУ скерували до суду справу проти Курченка

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САП та НАБУ скерували до суду справу проти Курченка

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної експрезидентом України Віктором Януковичем.

Як повідомляє пресслужба САП у четвер, це було зроблено за матеріалами досудового розслідування, розпочатого Генеральною прокуратурою та завершеного детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Ім'я обвинуваченого не зазначено, проте власником та головою наглядової ради групи СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко, проти якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України на 10 років запроваджено персональні санкції поряд із Януковичем.

"Під час досудового розслідування слідчі Генеральної прокуратури, прокурори САП та детективи НАБУ отримали докази, що свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 млрд грн коштів низки державних підприємств, зокрема ВАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ПАТ "Аграрний фонд", Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ "Реал Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", - йдеться в повідомленні САП.

Дії власника групи компаній СЄПЕК кваліфіковані за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

До вересня 2020 року досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювала Генеральна прокуратура України. У подальшому відповідно до постанови генерального прокурора проведення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.

Теги: #суд #курченко

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