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12:46 19.04.2023

Мін'юст США заарештував американського підприємця за обвинуваченням у торгівлі з підсанкційним українським бізнесменом Курченком

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Мін'юст США заарештував американського підприємця за обвинуваченням у торгівлі з підсанкційним українським бізнесменом Курченком

Міністерство юстиції США повідомило про обвинувачення та арешт громадянина США Дж. Унсалана за порушення санкцій, запроваджених 2015 року проти українського олігарха Сергія Курченка і двох його компаній, повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова.

"За даними Мінюсту США, з липня 2018 року по жовтень 2021 року Дж. Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC переказав Курченку та його компаніям $150 млн в обмін на металопродукцію, а також намагався стягнути з олігарха мільйонні кошти за недопоставлену продукцію", - написала Маркарова у фейсбуці в середу.

Вона зазначила, що американцю інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушення санкційного режиму за 10 пунктами, у змові з метою відмивання коштів та за 10 пунктами обвинувачення у відмиванні коштів. Йому загрожує до 20 років в’язниці за кожен із пунктів обвинувачення.

За словами директора ФБР Крістофера Рея, які наводяться в повідомленні на сайті Мін'юсту США, арешт Дж. Унсалана демонструє непохитну прихильність ФБР переслідувати тих, хто прагне порушити санкції, запроваджені у відповідь на неспровоковану агресію Росії проти України.

У Мін'юсті США нагадали, що Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 2015 року за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущої організації в Україні. Дві підсанкційні компанії - ТОВ "Компанія Газ-Альянс", розташоване в Російській Федерації, і ЗАТ "Зовнішторгсервіс", розташоване в окупованому Росією грузинському регіоні Південної Осетії, - було внесено OFAC 2018 року за надання матеріальної підтримки так званим ДНР і ЛНР у контрольованих сепаратистами областях на сході України.

У Мін'юсті наголосили, що від OFAC не було заявлено або видано жодних ліцензій для платежів або переказів, у здійсненні яких на адресу зазначених підсанкційних осіб та організацій обвинувачується Унсалан.

Теги: #курченко #підприємець #мінюст_сша

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