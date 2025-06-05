Апеляційний суд підтримав рішення про передачу костелу св. Миколая в Києві громаді Римсько-Католицької церкви

Апеляційний суд у місті Дніпрі підтримав рішення суду першої інстанції щодо передачі костелу св. Миколая (Киїєв) парафіяльній громаді Римсько-Католицької церкви (РКЦ).

"Сьогодні, 5 червня 2025 року, Апеляційний суд у місті Дніпрі підтримав рішення суду першої інстанції щодо передачі костелу св. Миколая в Києві парафіяльній громаді Римсько-Католицької Церкви. Це рішення стало історичним кроком у багаторічній боротьбі за справедливість і повернення святині її законному власнику", - йдеться у повідомленні РКЦ.

Відзначається, що Апеляційний суд визнав: передача костелу є не лише законною, а й "глибоко моральною дією, яка підтверджує повагу до історичної та духовної спадщини України".

Як повідомлялося, в січні 2025 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив повернути будівлю київського костелу св. Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької церкви.