Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:11 27.06.2025

Парафія костелу св. Миколая провела дві зустрічі з Мінкультом, але бюрократичні перепони лишаються

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Минулого та поточного тижня відбулися дві ключові зустрічі між представниками Парафії Святого Миколая і Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо ситуації з Костелом Святого Миколая, повідомляється у соцмережах. Хоча діалог нарешті активізувався після більш ніж десятимісячного очікування з боку парафії, розбіжності та нерозуміння судових рішень продовжують гальмувати процес передачі храму релігійній громаді.

Перша зустріч, що відбулася в Міністерстві культури минулого тижня, виявила неочікувану перешкоду. Представники міністерства та стратегічних комунікацій  заявили, що поверненню костелу заважає арешт деяких допоміжних будівель, зокрема флігеля. Ця заява викликала здивування серед представників парафіяльної громади, оскільки арешт стосується не самого храму, і це питання вже неодноразово роз'яснювалося раніше. Після обговорення парафія запросила представників Міністерства культури та стратегічних комунікацій України безпосередньо до костелу для ознайомлення з фактичною ситуацією на місці.

Друга зустріч пройшла вже в самому храмі цього тижня, за участю представників парафіяльної громади, заступника Міністра Сергія Бєляєва та керівництва Національного будинку органної та камерної музики. Парафія Святого Миколая чітко наголосила на наявності чинного рішення Апеляційного суду, яке, згідно з законодавством, підлягає обов'язковому виконанню. Адвокатипарафії попередили про відповідальність за невиконання цього судового рішення.

Однак, у відповідь пролунали "неконструктивні заяви" з боку представників Національного будинку органної та камерної музики. Зокрема, прозвучала позиція, що рішення суду є "незаконним" і "не може бути реалізованим", попри те, що йдеться про остаточне судове рішення.

Наприкінці другої зустрічі, заступник міністра культури зазначив, що у випадку відсутності "дрібних питань" він не знає, як вирішувати цю проблему.

Парафія Святого Миколая продовжує наполягати на дотриманні законності та правових норм. Для громади Костел Святого Миколая є не просто будівлею, а сакральною спорудою та символом справедливості, за яку віряни борються вже багато років. Ситуація залишається невизначеною, попри спроби налагодити діалог, що підкреслює складність взаємодії між релігійною громадою, державними установами та культурними закладами у питанні повернення культових споруд.

 

Теги: #мінкульт #костел_св_миколая

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