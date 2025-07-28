Уряд призначив Бережну тимчасовою виконувачкою міністерки культури та стратегічних комунікацій

Кабінет міністрів призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків міністерки культури та стратегічних комунікацій Тетяну Бережну, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у власному телеграм-каналі в понеділок.

"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - написала Свириденко у Телеграм.

Тетяна Бережна з 2011 року працювала в адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю. У 2017–2021 роках включена Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до переліку рекомендованих юристів України в сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах. У 2025 році була генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія, відповідальна за представлення України та реалізацію національного павільйону. З 17 червня 2022 року працювала на посаду заступника Міністра економіки України, а 23 липня 2025 року була перепризначена заступницею міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Прем'єр-міністерка у повідомленні зазначила, що "головне завдання — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни".

"Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", - написала Свириденко.

"Розраховуємо на згуртовану роботу команди міністерства. Особливо важливо, що поруч залишається команда — Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші профільні заступники. Я вдячна їм за професіоналізм", - додала очільниця уряду.

За її словами уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".