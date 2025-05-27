Мінкульт оскаржив рішення суду щодо передачі столичного костелу св.Миколая регілійній громаді

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики оскаржили рішення Дніпровського окружного адміністративного суду щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді, засідання апеляційного суда відбудеться у середу, 28 травня, у Дніпрі, повідомили у пресслужбі костелу.

"Обов’язок передати костел парафіяльній громаді вже багато років залишається беззаперечним. Ані Міністерство культури, ані Будинок органної музики давно не мають у храмі жодного майна. Затягування процесу передачі фактично обмежує право тисяч католиків вільно сповідувати свою віру у власному храмі. Наша парафія буде відстоювати своє право на передачу костелу у постійне користування і виконання відповідного рішення суду першої інстанції", - говориться у релізі.

Як повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая.В Мінкультури на це заявили, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Киеві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.