Інтерфакс-Україна
Події
15:49 27.05.2025

Мінкульт оскаржив рішення суду щодо передачі столичного костелу св.Миколая регілійній громаді

1 хв читати
Мінкульт оскаржив рішення суду щодо передачі столичного костелу св.Миколая регілійній громаді

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики оскаржили рішення Дніпровського окружного адміністративного суду щодо передачі костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді, засідання апеляційного суда відбудеться у середу, 28 травня, у Дніпрі, повідомили у пресслужбі костелу.

"Обов’язок передати костел парафіяльній громаді вже багато років залишається беззаперечним. Ані Міністерство культури, ані Будинок органної музики давно не мають у храмі жодного майна. Затягування процесу передачі фактично обмежує право тисяч католиків вільно сповідувати свою віру у власному храмі. Наша парафія буде відстоювати своє право на передачу костелу у постійне користування і виконання відповідного рішення суду першої інстанції", - говориться у релізі.

Як повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая.В Мінкультури на це заявили, що Римо-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Киеві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

Теги: #мінкульт #костел_св_миколая

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 14.04.2025
Позиція парафії Св. Миколая щодо апеляційних скарг Мінкульту та Будинку органної музики

Позиція парафії Св. Миколая щодо апеляційних скарг Мінкульту та Будинку органної музики

03:17 14.03.2025
Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

03:08 23.01.2025
Розмови про повернення Держкіно до сфери управління Мінкультури ведуться - Точицький

Розмови про повернення Держкіно до сфери управління Мінкультури ведуться - Точицький

23:52 22.01.2025
Уряд працює над сховищами подвійного призначення для збереження культурних артефактів - Точицький

Уряд працює над сховищами подвійного призначення для збереження культурних артефактів - Точицький

23:39 22.01.2025
Точицький про досягнення телемарафоном поставленої мети: не можу сказати, що я задоволений

Точицький про досягнення телемарафоном поставленої мети: не можу сказати, що я задоволений

22:33 22.01.2025
Керівника Центру страткомунікацій та інформбезпеки буде призначено після відбору, але конкурс не передбачається - Точицький

Керівника Центру страткомунікацій та інформбезпеки буде призначено після відбору, але конкурс не передбачається - Точицький

22:14 07.12.2024
Скандальне призначення Бикова завершилося звільненням - Мінкультури

Скандальне призначення Бикова завершилося звільненням - Мінкультури

16:26 09.04.2024
Мінкульт: Хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно та якісно роблять свою роботу

Мінкульт: Хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно та якісно роблять свою роботу

15:48 20.02.2024
Мінкульт залучає науковців до збереження культурної спадщини

Мінкульт залучає науковців до збереження культурної спадщини

20:56 28.10.2023
Відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою неприпустимо - Мінкульт України про Фестиваль європейського кіно в РФ

Відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою неприпустимо - Мінкульт України про Фестиваль європейського кіно в РФ

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

Експеримент з наглядовими радами у ЗВО в 2026р може бути законодавчо поширений на всі виші – Федоров

Дієвці культури і активісти вимагають відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Точицького – відкритий лист

Близько 37 тис. українців у 2025р отримали майже 130 тис. засобів реабілітації – Мінсоцполітики

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Зеленський відзначив нагородами 698 бійців Нацгвардії, поліцейських та рятувальників, 131 - посмертно

У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

Негативне ставлення до Росії висловили 82% російськомовних українців – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА