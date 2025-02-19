Апеляційний суд підтвердив 15 років ув'язнення для доценту харківського вишу, який коригував ворожі ракетні удари по місту

Харківський апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту і пом'якшити покарання 50-річному доценту вишу, який коригував ворожі ракетні удари по місту.

"Харківський апеляційний суд... залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 50-річного чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської області.

Як повідомлялося, доцент одного з харківських університетів збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові, а також дані про розташування складів з міжнародною гуманітарною допомогою для цивільного населення в обласному центрі. Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з оборонних підприємств, яке систематично піддавалося ворожим обстрілам.

За завданням куратора, чоловік також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег-викладачів.

Під час розгляду справи у Ленінському суді Харкова доцент повністю визнав свою вину і заявив, що діяв з ідеологічних міркувань.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Сторона захисту не погодилась з вироком суду першої інстанції та оскаржила його в апеляційному порядку, аргументуючи це тим, що обвинувачений співпрацював зі слідством, та наполягаючи на більш м’якому покаранні — позбавленні волі на менший строк.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та залишив у силі вирок суду першої інстанції. Вирок набрав законної сили.