Апеляційний суд у Стокгольмі відмовив пов’язаним із Коломойським компаніям у справі "Укрнафти" на $6 млрд

Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) 31 січня відхилив заяву трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року, яким їм було відмовлено у початковому позові від 2015 року щодо вимагання від держави компенсації у розмірі понад $6 млрд з відсотками.

"Надважливе рішення суду на користь України. Суд відмовив у розгляді вимог компаній Коломойського на суму близько $6 млрд", - прокоментувала це рішення заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.

За її словами, в листопаді 2024 року відбулися трьох тижневі слухання, представництво інтересів України в яких забезпечував Мінюст з юридичними радниками.

Міністерство у пресрелізі нагадало, що компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB), які сукупно володіли 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України,

"За результатом розгляду позовних вимог LBB арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа", – зазначила також віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Як зазначено у пресрелізі, за рішенням суду компанії LBB зобов'язані відшкодувати Україні $18,93 млн витрат на арбітражне провадження з відсотками від 4 лютого 2021 року, $2,67 млн судових витрат щодо юрисдикційного провадження з відсотками від 31 січня 2025 року та $0,55 млн судових витрат щодо провадження по судовим витратам з відсотками від 31 січня 2025 року.