Інтерфакс-Україна
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09:57 01.05.2025

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

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Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Міністерство освіти і науки України заявляє, що Атестаційна колегія Міносвіти не розглядає і не ухвалює індивідуальні рішення щодо кожного кандидата окремо, а працює зі зведеним переліком осіб, поданим закладами освіти. 

"Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та наукових установ) ухвалюють вчені ради. Рішення вчених рад затверджує Атестаційна колегія МОН", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що 24 квітня 2025 року на черговому засіданні Атестаційної колегії Міносвіти було ухвалено узагальнене рішення щодо затвердження присвоєння вчених звань 513 особам (зокрема і щодо присвоєння звання доцента майстру акторського курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (КНУТКіТ) Андрію Білоусу - ІФ-У).

У відомстві підкреслили, що станом на момент ухвалення остаточного рішення Колегією в міністерстві були відсутні будь-які документи, які могли б бути підставою для відхилення ухвалених рішень. 

"Водночас, якщо стосовно будь-якого кандидата виникають офіційно задокументовані обставини, які можуть впливати на можливість присвоєння вченого звання, МОН залишає за собою право ініціювати службову перевірку та, якщо є правові підстави, скасувати відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності Міносвіти розгляне питання позбавлення вченого звання доцента в установленому законодавством порядку .

"МОН посідає принципову позицію в питаннях академічної доброчесності та етики й надалі працюватиме над удосконаленням механізмів контролю й реагування", - додали у відомстві.

З повним переліком осіб, яким 24 квітня присвоєно вчені звання, можна ознайомитися за посиланням.

Раніше у соцмережах ширилися численні повідомлення зі звинуваченнями Білоуса у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Сам Білоус відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку.

В лютому Київська міська державна адміністрація повідомила про відсторонення Білоуса від посади директора та художнього керівника Молодого театру на період розслідування його неправомірних дій щодо студентів та співробітників театру. Згодом його поновили на посаді.

Теги: #доцент #розяснення #мон #білоус

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