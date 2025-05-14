Інтерфакс-Україна
Події
10:51 14.05.2025

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

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Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Директор-художній керівник Київського академічного Молодого театру Андрій Білоус залишив посаду за угодою сторін, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ Департаменту вже підписаний", - йдеться у повідомленні КМДА в телеграм-каналі.

Повідомляється, що усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком.

"Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у соцмережах ширилися численні повідомлення із звинуваченнями Білоуса у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Сам Білоус відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку.

В лютому Київська міська держадміністрація повідомила про відсторонення Білоуса від посади директора та художнього керівника Молодого театру на період розслідування його неправомірних дій щодо студентів та співробітників театру. Згодом його поновили на посаді.

На початку травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити повноважень директора-художнього керівника Молодого театру Білоуса та директора Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Сергія Анжияка набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #звільнення #театр #білоус

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