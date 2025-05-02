Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити повноважень директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса та директора Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Сергія Анжияка набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 23 квітня і станом на 2 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"У центрі культурного життя столиці — Київському національному академічному Молодому театрі — десятки діячок театру відкрито засвідчили про роки системного зловживання владою, психологічного тиску та дій, які вони сприймають як сексуальні домагання з боку керівника театру Андрія Білоуса. Попри резонанс і публічні звернення, цей керівник продовжує обіймати посаду. А чиновник, уповноважений ухвалювати кадрові рішення — директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк — відмовляється діяти, попри надані йому законні підстави, висновки внутрішньої комісії та звернення колективу", - йдеться в тексті петиції.

Як повідомлялося, у соцмережах ширилися численні повідомлення із звинуваченнями Білоуса у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Сам Білоус відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку.

В лютому Київська міська державна адміністрація повідомила про відсторонення Білоуса від посади директора та художнього керівника Молодого театру на період розслідування його неправомірних дій щодо студентів та співробітників театру. Згодом його поновили на посаді.