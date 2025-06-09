Інтерфакс-Україна
Події
01:39 09.06.2025

Інформація про відключення мобільного зв'язку під час тривог не відповідає дійсності - нардеп

1 хв читати

Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв'язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності, повідомив заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко.

"До уваги громадян України, та ЗМІ. Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть", - написав він в телеграмі.

Він закликав не вестися на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв.

"Залишайтесь працювати з вашим оператором", - зазначив нардеп.

Раніше низкою телеграм-каналів ширилось про нібито вимкнення мобільного зв'язку під час повітряних тривог.

Джерело: https://t.me/fediienko_oleksandr/3351

Теги: #розяснення #мобзвязок #нардеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 09.05.2025
Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

09:57 01.05.2025
Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

12:42 10.04.2025
Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону

Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону

19:09 25.03.2025
ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення

ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення

09:58 17.03.2025
Міносвіти розіслало в департаменти освіти роз’яснення щодо питань оцінювання результатів навчання в школах відповідно до держстандарту

Міносвіти розіслало в департаменти освіти роз’яснення щодо питань оцінювання результатів навчання в школах відповідно до держстандарту

11:37 13.03.2025
Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

19:36 07.02.2025
ВАКС не повернув закордонний паспорт нардепці Кормишкіній

ВАКС не повернув закордонний паспорт нардепці Кормишкіній

17:14 18.01.2025
За матеріалами ДБР повідомлено про підозру нардепу за організацію незаконного переправлення через кордон під виглядом «водіїв»

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру нардепу за організацію незаконного переправлення через кордон під виглядом «водіїв»

19:16 15.11.2024
Суд узяв під варту депутата Шевченка, підозрюваного в держзраді

Суд узяв під варту депутата Шевченка, підозрюваного в держзраді

10:22 29.10.2024
Помер нардеп Олег Макаров

Помер нардеп Олег Макаров

ВАЖЛИВЕ

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

Киян попередили про атаку БпЛА та роботу ППО

Ворожий авіаудар по околиці Харкова спровокував пожежу, даних щодо постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вдарили КАБами по околиці Харкова - мер

"Київавтодор" ліквідовує підтоплення вулично-дорожньої мережі, що виникло через негоду в Києві

Три людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині в неділю

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

Росія маніпулює темою обміну, ЦПД пояснив мету Москви

Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА