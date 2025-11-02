Інтерфакс-Україна
Події
20:33 02.11.2025

Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

3 хв читати
Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

В Укрзалізниці роз'яснили мету й особливості реалізації програми надання громадянам України можливості безкоштовних поїздок, відомої під назвою "3000 кілометрів".

"Це європейська практика й, звичайно, для нас в Україні зараз це дуже актуально: більшість "не потягне" квитки за їхньою реальною ціною, а зберігати залізничні маршрути,зокрема до прифронтових міст, життєво необхідно. Фінансування потрібне, щоб виплачувати безперебійно зарплати залізничникам, оперативно відновлювати інфраструктуру, їхати навіть за відсутності електрики", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграмі в неділю.

Компанія, зазначивши, що "детальна механіка програми якраз опрацьовується" і що розробники відкриті до слушних пропозицій, дала відповіді на низку запитань щодо "3000 кілометрів", зокрема:

1.  Не вистачає квитків на поїзди і так, куди ж ще додавати пасажирів?

"3000 кілометрів" покликані розвантажити пікові періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату й навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни. Для порівняння: у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому – лише 1,9 млн. Відповідно, у період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць на місяць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі за "кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати.

На думку розробників програма дозволить стимулювати "низький сезон" у внутрішньому туризмі і суміжних галузях, а пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідати родичів чи використати відпустку для поїздки країною), матимуть сильний стимул "подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час";

"Також "кілометрами" зможемо заохочувати поїздки в дні з меншим навантаженням (наприклад, не в п’ятницю ввечері до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим поїздом за "кілометри")", - пояснили в Укрзалізниці.

Натомість компанія наголосила, що у періоди підвищеного попиту "фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки за "кілометри" будуть доступними саме для поїздів звідти".

2. Чому саме 3000 км? Що, якщо не потрібно стільки або немає можливості їх використати?

"Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив. Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні, і, зрозуміло, йдеться саме про внутрішні рейси та не про преміум-сегмент. Це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно – звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін", - йдеться в роз'ясненні Укрзалізниці. Водночас в компанії кажуть, що розглядають можливості з користю застосувати невикористані "кілометри".

3. Пасажирські перевезення збиткові. Хто перекриватиме збитки?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть за "кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, відтак суттєво не додаючи витрат. Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно та якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - пояснили в Укрзалізниці. А також зазначили, що планують запровадити додаткові сервіси для тих, хто готовий платити, у категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.

"Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок за "кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

4. Ресурсу ледь вистачає на заробітні плати залізничників, галузь критично недофінансовано.

"3000 кілометрів" розгортаються паралельно із стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень Укрзалізниці. Перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою якраз дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці, зберігати робочі місця", - роз'яснили в Укрзалізниці.

Відтак, як заявили в компанії, відбувається поступовий перехід "до європейської моделі: держава розпочала у 2025 та продовжить у 2026 році принаймні частково фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень".

 

 

Теги: #укрзалізниця #розяснення #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 02.11.2025
"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

23:26 01.11.2025
Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

07:46 31.10.2025
РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

22:03 29.10.2025
За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

16:56 29.10.2025
ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

16:52 29.10.2025
Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

08:56 29.10.2025
Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

17:23 24.10.2025
УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

17:19 24.10.2025
Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

16:56 24.10.2025
Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок ударів ворога по Дніпропетровській області - ОВА

Гран-прі КМК "Молодість" отримав фільм "Втомлені" українського режисера

Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю

У передмісті Харкова постраждала людина через ворожий авіаудар

Зеленський: Україна зміцнила компонент Patriot у системі ППО, будуть і подальші результати

Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули і поранені військові ЗСУ

Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

Кількість постраждалих у Підлимані Харківської області зросла до трьох, одна з них в особливо тяжкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА