Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

В Укрзалізниці роз'яснили мету й особливості реалізації програми надання громадянам України можливості безкоштовних поїздок, відомої під назвою "3000 кілометрів".

"Це європейська практика й, звичайно, для нас в Україні зараз це дуже актуально: більшість "не потягне" квитки за їхньою реальною ціною, а зберігати залізничні маршрути,зокрема до прифронтових міст, життєво необхідно. Фінансування потрібне, щоб виплачувати безперебійно зарплати залізничникам, оперативно відновлювати інфраструктуру, їхати навіть за відсутності електрики", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграмі в неділю.

Компанія, зазначивши, що "детальна механіка програми якраз опрацьовується" і що розробники відкриті до слушних пропозицій, дала відповіді на низку запитань щодо "3000 кілометрів", зокрема:

1. Не вистачає квитків на поїзди і так, куди ж ще додавати пасажирів?

"3000 кілометрів" покликані розвантажити пікові періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату й навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни. Для порівняння: у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому – лише 1,9 млн. Відповідно, у період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць на місяць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі за "кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати.

На думку розробників програма дозволить стимулювати "низький сезон" у внутрішньому туризмі і суміжних галузях, а пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідати родичів чи використати відпустку для поїздки країною), матимуть сильний стимул "подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час";

"Також "кілометрами" зможемо заохочувати поїздки в дні з меншим навантаженням (наприклад, не в п’ятницю ввечері до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим поїздом за "кілометри")", - пояснили в Укрзалізниці.

Натомість компанія наголосила, що у періоди підвищеного попиту "фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки за "кілометри" будуть доступними саме для поїздів звідти".

2. Чому саме 3000 км? Що, якщо не потрібно стільки або немає можливості їх використати?

"Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив. Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні, і, зрозуміло, йдеться саме про внутрішні рейси та не про преміум-сегмент. Це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно – звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін", - йдеться в роз'ясненні Укрзалізниці. Водночас в компанії кажуть, що розглядають можливості з користю застосувати невикористані "кілометри".

3. Пасажирські перевезення збиткові. Хто перекриватиме збитки?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть за "кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, відтак суттєво не додаючи витрат. Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно та якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - пояснили в Укрзалізниці. А також зазначили, що планують запровадити додаткові сервіси для тих, хто готовий платити, у категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.

"Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок за "кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

4. Ресурсу ледь вистачає на заробітні плати залізничників, галузь критично недофінансовано.

"3000 кілометрів" розгортаються паралельно із стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень Укрзалізниці. Перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою якраз дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці, зберігати робочі місця", - роз'яснили в Укрзалізниці.

Відтак, як заявили в компанії, відбувається поступовий перехід "до європейської моделі: держава розпочала у 2025 та продовжить у 2026 році принаймні частково фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень".