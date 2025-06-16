Інтерфакс-Україна
Пресконференції
09:17 16.06.2025

Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявляє про чергову безпідставну інформатаку на компанію

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Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявляє про чергову безпідставну інформатаку на компанію

Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявила про чергову інформаційну атаку, безпідставні та маніпулятивні обвинувачення у начебто зв’язках із країною-агресором, компанія наполягає на законності своїх дій та готова надати всі необхідні роз’яснення.

"Будь-яка спроба пов’язати діяльність компанії з країною-агресором не має підстав. Ми проінформували наших справжніх контрагентів у США про розслідування, яке проводять українські журналісти, і очікуємо відповідної реакції", - зазначив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Букорос.

За його словами, у зв’язку із завершенням строку дії договорів оренди, а також поверненням вертольотів Мі-8 Міністерству оборони України та Національній гвардії України після початку повномасштабного вторгнення РФ авіакомпанія "Українські вертольоти" оперативно адаптувала свою діяльність до нових умов. Для забезпечення безперервного виконання міжнародних контрактів вона знайшла нового партнера - американську компанію, в якої орендує вертольоти.

"Приналежність повітряного судна визначається його власником, а не країною виробництва. Ми ретельно перевірили історію походження цих вертольотів і дотрималися всіх вимог законодавства, включно із санкційними обмеженнями", - зазначив Букорос.

Він наголосив, що є маніпуляцію вважати факт виробництва цих вертольотів у 90-х роках на території Росії зв’язком із країною-агресором.

"Ми аналізували питання, чи етично, неетично орендувати чи купувати вертольоти, які були випущені в якісь 90-ті роки на території РФ. Наша думка, що якщо це законно, то це етично. Етичність визначається тим, що треба вести господарську діяльність відповідно до законодавства України, дотримуючись санкцій міжнародних організацій, санкцій США, Європейського Союзу та України", - підкреслив виконавчий директор.

В компанії додали, що повітряні судна, які зацікавили журналістів, були зареєстровані в Україні до початку повномасштабного вторгнення й, відповідно до чинного законодавства, вся інформація про ці цивільні вертольоти є відкритою та доступною на сайті Державної авіаційної служби.

"Українські вертольоти" також категорично заперечили зв’язки з уродженцем Києва Андрієм Мартиросовим, гендиректором російської компанії "ЮТейр", яка довгий час була домінівним оператором авіаційних контрактів ООН в Африці.

"Зв’язків з цією компанією ми не маємо. Навпаки, це наш прямий конкурент, який упродовж років створював перешкоди для роботи українських авіакомпаній", - заявив Букорос.

Він наголосив, що "Українські вертольоти" продовжують виконувати важливі гуманітарні завдання, спеціальні місії, поміж яких - пожежогасіння, медичну евакуацію, зокрема унікальну роботу в нічних умовах, яку більше ніхто в світі не береться виконувати.

Виконавчий директор нагадав, що на початку 2022 року компанія вже зазнала інформаційної атаки, було затримано її керівника і власника Володимира Ткаченка за сфабрикованими підозрами, але наступного дня після затримання рішенням суду через відсутність доказів він був виправданий і звільнений та продовжує свою діяльність.

В компанії додали, що вона своєчасно сплачує значні податки, крім того з початку агресії спрямувала 276,5 млн грн на благодійність, з них 192,4 млн грн - на допомогу Збройним силам України. 77 працівників авіакомпанії "Українські вертольоти" служать у Силах оборони України, гідно продовжуючи свою професійну місію вже в умовах війни. На жаль, восьмеро з них загинули під час виконання бойових завдань, серед них і пілоти.

"Українські вертольоти" є одним із лідерів в галузі. І бізнес є досить прибутковим. Звісно, є люди, які думають про те, що ці прибутки проходять повз них. Поки що ми не готові говорити про те, хто є замовником чи хто є надавачем такої інформації, але якщо буде потреба і далі буде розвиток подій, то, звичайно, ми будемо готові відверто говорити на цю тему. Тому що нам приховувати нічого. Ми абсолютно відкриті, відверті й зараз просто в позиції захисту", - підсумувала директорка з комунікацій авіакомпанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

За даними ресурсу Youcontrol, "Українські вертольоти" у 2024 році збільшили виручку на 17,3% - до 4 млрд 708,8 млн грн, їхній чистий збиток становив 52,56 млн грн проти 55,1 млн грн чистого прибутку за 2023 рік.

Теги: #розяснення #укрвертольоти #букорос #українські_вертольоти #червінська

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