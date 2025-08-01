Інтерфакс-Україна
Події
09:15 01.08.2025

"Українські вертольоти" передали Силам оборони допомогу на понад 12 млн грн

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"Українські вертольоти" передали Силам оборони допомогу на понад 12 млн грн

Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання та техніку на суму 12,4 млн грн восьми підрозділам Сил оборони України. Захід відбувся у столиці за участі виконавчого директора компанії Сергія Букороса та начальника одного з відділів, ветерана, учасника бойових дій Євгенія Тимошенка, повідомляється у пресрелізі компанії.

До військових частин Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби було передано широкий спектр технічних засобів, зокрема автомобілі, квадроцикли, дрони з тепловізійними камерами, антидронові системи, генератори, термінали супутникового зв’язку, ноутбуки, бінокуляри нічного бачення та інше обладнання, необхідне для виконання бойових завдань.

"Ми завжди надавали допомогу Збройним Силам України, Міністерству внутрішніх справ. І це не почалося в 2022 році. Ми спеціально підняли наші документи, щоб порахувати, скільки авіакомпанія виділила коштів. Бо нас звинувачують, що це рекламна акція, але так було завжди. До початку повномасштабного вторгнення - це 28,3 млн грн", - зазначив виконавчий директор компанії Сергій Букорос і нагадав, що підтримка армії є невід’ємною частиною корпоративної культури "Українських вертольотів" з 2009 року.

Представник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Тарас повідомив, що підрозділ отримав 16 квадрокоптерів, які вже передано навченим пілотам. За його словами, дрони з тепловізійними камерами дозволяють ефективно виявляти ворога навіть уночі та за несприятливих погодних умов, що значно підсилює бойові можливості бригади.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" регулярно підтримує Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума допомоги військовим від 2009 року вже становить понад 234 млн грн. Крім того, компанія активно допомагає родинам загиблих Захисників, дітям-сиротам та ветеранам. Загальний обсяг благодійної підтримки за всіма напрямами перевищив 292 млн грн.

Теги: #зсу #букорос #українські_вертольоти #допомога #мвс #сили_оборони

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