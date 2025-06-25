Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших Захисників

25 червня у Києві відбувся Всеукраїнський форум "Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує". Організатори, а це — Міністерство у справах ветеранів України, Державна служба України у справах дітей, Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) та авіакомпанія "Українські вертольоти" — запросили до участі широке коло однодумців. На захід завітали: благодійники, представники влади та громадські активісти з усіх куточків України, лідери думок. Захід провела Анжеліка Рудницька.

У центрі уваги опинились діти наших Захисників та Захисниць, які залишились без батьківського плеча та материнської ласки під час війни. Почався форум із щемливого моменту —діти вийшли на сцену. Усі згадали хвилиною мовчання кожного, хто повернувся на щиті та разом виконали дві символічні пісні: "Червону калину" та гімн України.

Мета зустрічі — об'єднати зусилля соціально-відповідального бізнесу та влади, щоб кожна дитина-сирота загиблих Захисників та Захисниць мала достойну системну підтримку протягом тривалого часу. Щоб у жодному населеному пункті не залишилось таких дітей без опіки.

"Ветеранська політика — це не тільки закони, і не тільки держава. Політика щодо ветеранів, щодо членів сімей загиблих — це кожен з нас, кожен громадянин, це культура, в першу чергу, якась культура у суспільстві. Що я побачив? Сьогодні ми тут, в одній залі, багато представників держави, багато українських бізнесменів, які взяли і допомагають системно. Це про консолідацію зусиль. Але, що найцікавіше, це не я, як держава звернувся до бізнесу. Це бізнес сам вирішив, проявив ініціативу", — зазначив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Ткаченко.

Обговорили організаційні питання взаємодії благодійників з державними органами і практичні механізми адресної допомоги, коли благодійник взаємодіє з офіційним опікуном сироти та з дитиною. Такий підхід не лише про прозорість, він і про емоційний обмін між людьми.

"Я вдячна організаторам форуму та засновникам благодійної платформи "Дітям наших Захисників", що не розділяють дітей Захисників України за різними категоріями. Бо усі Захисники, і ті, які з 2014 року та після 2022 — однаково віддали життя за Україну. І ті діти, які втратили батьків під час АТО, і ті які втрачають зараз під час повномасштабного вторгнення — мають непоправну втрату. Нас підтримують і для нас це дуже важливо", — сказала бабуся та офіційна представниця одного з підопічних авіакомпанії "Українські вертольоти".

Програма форуму включала дві панелі та церемонію нагородження партнерів благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників". Модератором першої панелі був радник — уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко. Другу панель модерувала координаторка благодійної платформи "Дітям наших Захисників" Леся Червінська.

"Такі події, форуми чимось нагадують мені традиційну для України толоку. Коли в громаді виникало якесь не підйомне для однієї родини питання — збирались гуртом і усією спільнотою вирішували його. Так і тут. Нас об'єднала проблема, перед якою всіх українців поставили росіяни. Вони пішли на нас війною і лишають наших дітей без батьківської опіки. Але всі ми разом можемо показати цим діткам, що вони не лишились одні. Що світ — великий і різний, що світ — не без добрих людей", — заявив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Букорос.

Символічні відзнаки форуму у вигляді серця отримали ті благодійники, які вже опікуються дітьми-сиротами загиблих Захисників та Захисниць. Таких наразі понад 80.

Також під час форуму презентували сайт благодійної платформи children.in.ua. Він стане публічним дашбордом, розповідатиме про підтримку та участь бізнесів, окремих благодійників у долях дітей. Якщо вам відгукується місія та мета заходу, можете приєднатись до проєкту.

Усі гості всеукраїнського форуму "Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує" отримали позитивні емоції від знайомства між собою. Форум став майданчиком для взаємодії. Опікуни як офіційні, так і благодійники, могли безпосередньо поспілкуватись із законотворцями, з представниками виконавчої влади та познайомитись між собою.