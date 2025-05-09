Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

В умовах поширення дезінформації щодо ролі Київської міської військової адміністрації (КМВА) та Київської міської державної адміністрації (КМДА) представники міської влади дали офіційне роз’яснення, повідомляється на сайті КМДА.

Зокрема, спростовано твердження, що КМВА нібито взяла під контроль посадовців КМДА. Це не відповідає дійсності, повідомляється в роз'ясненні КМДА.

"Життєдіяльність столиці забезпечується органами місцевого самоврядування, тобто Київрадою та її виконавчим органом – КМДА. Роботу останньої очолює міський голова, якого обирають мешканці Києва", - сказано на сайті.

Керівник КМВА, у свою чергу, призначається президентом України та відповідає за безпекові питання міста, зокрема реалізацію закону "Про правовий режим воєнного стану", а також ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Структура КМВА, її штатний розпис, а також питання щодо радників цієї адміністрації, не входять до компетенції КМДА. Водночас КМВА не має повноважень змінювати кількість департаментів КМДА чи впливати на їхню підпорядкованість міському голові.

Таке роз’яснення покликане запобігти поширенню неправдивих відомостей та забезпечити чітке розуміння ролей обох адміністрацій у функціонуванні Києва, наголосили в КМДА.