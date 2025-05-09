Інтерфакс-Україна
Політика
22:03 09.05.2025

Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

1 хв читати
Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

В умовах поширення дезінформації щодо ролі Київської міської військової адміністрації (КМВА) та Київської міської державної адміністрації (КМДА) представники міської влади дали офіційне роз’яснення, повідомляється на сайті КМДА.

Зокрема, спростовано твердження, що КМВА нібито взяла під контроль посадовців КМДА. Це не відповідає дійсності, повідомляється в роз'ясненні КМДА.

"Життєдіяльність столиці забезпечується органами місцевого самоврядування, тобто Київрадою та її виконавчим органом – КМДА. Роботу останньої очолює міський голова, якого обирають мешканці Києва", - сказано на сайті.

Керівник КМВА, у свою чергу, призначається президентом України та відповідає за безпекові питання міста, зокрема реалізацію закону "Про правовий режим воєнного стану", а також ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Структура КМВА, її штатний розпис, а також питання щодо радників цієї адміністрації, не входять до компетенції КМДА. Водночас КМВА не має повноважень змінювати кількість департаментів КМДА чи впливати на їхню підпорядкованість міському голові.

Таке роз’яснення покликане запобігти поширенню неправдивих відомостей та забезпечити чітке розуміння ролей обох адміністрацій у функціонуванні Києва, наголосили в КМДА.

 

Теги: #розяснення #кмда #кмва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 09.05.2025
В Києві 10-11 травня можливі деякі обмеження руху центральними вулицями у зв’язку з урочистими заходами

В Києві 10-11 травня можливі деякі обмеження руху центральними вулицями у зв’язку з урочистими заходами

17:45 01.05.2025
Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

09:57 01.05.2025
Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

18:43 30.04.2025
Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

14:27 29.04.2025
Влада столиці компенсує постраждалим мешканцям Святошина оренду житла на час відновлення їхніх помешкань – КМДА

Влада столиці компенсує постраждалим мешканцям Святошина оренду житла на час відновлення їхніх помешкань – КМДА

10:05 29.04.2025
Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

17:57 28.04.2025
В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

13:28 26.04.2025
Оплата банківської картою у київському метро відновлена - КМДА

Оплата банківської картою у київському метро відновлена - КМДА

09:17 26.04.2025
КМДА: Через технічний збій у "Ощадбанку" поки недоступна безконтактна оплата проїзду в метро

КМДА: Через технічний збій у "Ощадбанку" поки недоступна безконтактна оплата проїзду в метро

18:28 22.04.2025
На хабарі в $15 тис. затримано головного інспектора столичного Депзему – начальник МВА

На хабарі в $15 тис. затримано головного інспектора столичного Депзему – начальник МВА

ВАЖЛИВЕ

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

ОСТАННЄ

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

РФ веде потужну інформаційну війну проти всієї Європи - депутат Європарламенту Брейза

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА