Дистанційне навчання в початковій школі — переваги для українських родин

Усе більше українських батьків хочуть створити для своїх дітей максимально комфортне та безпечне навчальне середовище, тож кількість учнів дистанційних шкіл значно зростає з року в рік.

Однак для молодших школярів такі заняття можуть стати викликом: діти лише починають вчитися планувати свій час, концентрувати увагу й організовувати навчальний процес. Щоб допомогти їм, найбільша в Україні дистанційна школа «Оптіма» створила для учнів 1–4 класів особливий формат, який ефективно поєднує дистанційне та онлайн-навчання. У цьому тексті розповідаємо про нього детальніше.

Переваги сучасної освіти

Новітні технології та сучасні підходи до освіти допомогли перегорнути сторінку так званої традиційної школи й запропонувати дітям та їхнім батькам альтернативні варіанти. Найпопулярнішою з таких опцій стала дистанційна школа, яка пропонує багато переваг: гнучкість, індивідуальний підхід, можливість навчатися з будь-якої точки світу, цікавий освітній контент і безліч позашкільних можливостей для розвитку.

Утім, така система навчання може потребувати адаптації, особливо для школярів початкових класів. Багатьом дітям простіше пристосуватися до нового формату, якщо вони отримують ще більше уваги та живого спілкування з учителем.

Саме тому в дистанційній школі «Оптіма» розробили гібридний формат навчання для дітей. Програма «Учень + онлайни» містить переваги одночасно дистанційної та онлайн-освіти.

У чому різниця між дистанційною та онлайн-школою?

Багато людей прирівнюють ці формати, проте між ними є ключові відмінності.

Дистанційне навчання — сучасніший формат:

заняття у власному темпі в зручний для дитини час;

усі матеріали: відеоуроки, інтерактиви, конспекти, завдання та ігри — на інноваційній освітній платформі з доступом 24/7;

індивідуальний підхід і підтримка від викладача, комунікація з яким відбувається на платформі та під час регулярних консультацій;

можливості для позашкільного розвитку та соціалізації: різноманітні гуртки, курси та екскурсії.

Онлайн-навчання зберігає особливості звичайної школи, але дає дітям можливість відвідувати уроки зі зручного місця:

школярі проходять матеріал з учителем на онлайн-уроках, що відбуваються за чітким розкладом;

постійна комунікація та можливість поставити запитання вчителю в режимі реального часу.

Програма «Учень + онлайни» від школи «Оптіма» поєднує переваги одразу двох цих форматів, допомагаючи дитині отримати максимум мотивації та користі.

Чому це ідеально саме для молодших школярів?

Учні молодших класів лише пристосовуються до шкільного навчання, формуючи базові навички, звички та ставлення до освіти. Саме тому гібридний формат «Оптіми» може бути надзвичайно корисним для школярів у 1–4 класах:

Комфортний темп навчання. У дитини є постійний доступ до платформи, вона може проходити матеріал швидше, якщо він дається їй легко, або детальніше зупинятися на ньому, якщо з’явилися незрозумілі моменти.

Постійне спілкування з учителем. Учень відвідує 10–15 онлайн-уроків, на яких вчитель пояснює, допомагає, відповідає на запитання та мотивує.

Цікавий освітній контент. На платформі міститься безліч захопливих інтерактивів, завдань та ігор, що чудово для утримання уваги та залученості дитини до навчання.

Розвиток самостійності. Дитина отримує постійну підтримку від вчителя, що допомагає їй плавніше адаптуватися до дистанційного формату й поступово вчитися самостійності, організованості та розставленню пріоритетів.

Авторські матеріали та методики, розроблені для того, щоб навчання дітей було якісним, цікавим і зрозумілим.

Відтак, подібний формат точно підійде для учнів 1–4 класів. Це допоможе їм вибудувати правильне ставлення до навчання, адаптуватися до сучасної освіти та здобути якомога більше знань.

Доступність дистанційної освіти

Одна з важливих переваг «Оптіми» — її соціальна відповідальність. Тут зазначають, що прагнуть до максимальної доступності освіти. Саме тому школа започаткувала кілька благодійних освітніх ініціатив, серед яких:

Стипендії на навчання. Дають змогу здобувати якісну освіту дітям, які потребують підтримки.

Безоплатна освіта для дітей за кордоном. Програма спрямована на збереження зв’язку з Україною дітей, які були вимушені виїхати в іншу країну.

Надзвичайно важливо, що освіта розвивається разом із потребами школярів, що створюються формати, які допомагають дітям розвивати свій потенціал на максимум. Дистанційне навчання — це не просто зручна опція, а можливість змалечку сформувати в дитині інтерес до знань і впевненість у собі. І, що також цінно, школярі можуть залишатися частиною великої українськомовної спільноти навіть за тисячі кілометрів від дому.