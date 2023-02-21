Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам освіти з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі, повідомив голова відомства Сергій Шкарлет.

"Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, що розділив наше життя на "до" і "після". 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне воєнне вторгнення Росії", - написав Шкарлет у телеграмі у вівторок.

За його словами, станом на сьогодні внаслідок агресії РФ пошкоджено 3128 навчальних закладів, з яких 441 - повністю зруйнований, а від рук окупанта загинула 461 дитина, а також 926 дістали поранень.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - написав міністр.