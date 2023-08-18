Події

15:12 18.08.2023

Під час повітряної тривоги вчитель має перервати дистанційний урок і перейти в укриття - Лісовий

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Під час повітряної тривоги вчитель має перервати дистанційний урок і перейти в укриття - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що під час повітряної тривоги вчитель має зупинити дистанційний урок і перейти в укриття.

"Питання: що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей у класі - ні? Звісно, перервати заняття та йти до укриття. Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища – чудово. Якщо немає – це не катастрофа. Безпека – понад усе", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр зазначив, що більш докладні рекомендації від відомства буде оприлюднено незабаром.

"Чому наголошую на цьому? Бо це питання не стільки про академічну успішність і правила, скільки про ментальне здоров’я – і школярів, і педагогів. Усім зараз важко. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни у життя, у його різні сфери. Додається навантаження, якого в мирний час не було б. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс і одне одного", - наголосив він.

 

Теги: #лісовий #дистанційне_навчання #тривога

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