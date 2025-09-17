У яку школу віддати дитину? Очну чи дистанційну?

Покоління сучасних дітей кардинально відрізняється від своїх батьків, старших братів і сестер. Народжені в епоху смартфонів і блискавичного інтернету, ці школярі мають зовсім інший спосіб мислення. Як наслідок, відмінні й потреби та очікування від навчального процесу в школі. Це вплинуло на стрімкий розвиток дистанційної школи — формату, який увібрав у себе технологічність, зручність і доступність. Разом із тим сотні років досвіду традиційної офлайн-освіти створили навколо неї ореол незамінності для дитини, тому багато батьків досі скептично ставляться до сучасних форматів.

У цій статті ми візьмемо до уваги основні потреби сучасних школярів і проаналізуємо, яка школа (очна або дистанційна) зможе дати дитині кращий результат і ширший простір для розвитку.

Освітні потреби сучасної дитини

Останні півтора десятиліття максимально змінили життя людей у всіх сферах життя. Звісно, не обійшла ця тенденція й одну з найважливіших сфер — шкільну освіту. Стрімкий технологічний стрибок разом із пандемією COVID-19 і повномасштабним російським вторгненням в Україну докорінно змінили потреби дітей під час навчання. Це можна простежити в аналітичних звітах багатьох організацій: UNICEF, UNESCO, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та Світового економічного форуму. З них можна виокремити кілька основних принципів, що покращують залученість дітей і якість сучасної освіти:

Зручність і гнучкість навчального процесу. Персоналізоване навчання стало одним із ключових пунктів, які Світовий економічний форум виділив у своєму звіті про побудову нових моделей шкільного навчання відповідно до потреб майбутнього. Так, доведено, що якість залученості та продуктивність дитини напряму корелюють із її можливістю вчитися у власному темпі. Технологічність. Сучасні школярі зростають у цифровому світі, і здатність утримувати увагу часто потребує інтерактивного підходу. Цифровізація та гейміфікація допомагають зробити навчання цікавим і ефективним. Індивідуальний підхід. Діти 21 століття потребують дедалі більше уваги та персонального підходу від вчителів, а також почуваються значно комфортніше й упевненіше, коли можуть отримати розгорнутий фідбек і допомогу від свого викладача. Комфортна соціалізація. Сучасні діти активно використовують цифрові платформи для спілкування, і це змінює їхні звички та очікування від взаємодії. Ключовим стає створення безпечного середовища для спілкування, де дитина може вільно висловлювати свої думки та отримувати підтримку від однолітків і вчителів незалежно від формату комунікації. Позакласний розвиток. Сучасні діти мають різні інтереси та захоплення, тому можливість відвідувати гуртки, проходити додаткові курси та брати участь у проєктах — важливі чинники всебічного розвитку.

Як бачимо, сучасні учні та учениці є доволі вимогливими, потребують більше уваги та правильного підходу. Це робить вибір школи, у якій дитина буде зацікавленою в навчанні та матиме можливість ефективно розвиватися, нелегким завданням для батьків. І зараз ми порівняємо, як очний та дистанційний формати відповідають цим викликам.

Зручність і гнучкість навчання

Очна школа. Попри те, що такий формат може бути доволі гнучким і орієнтованим на комфорт школярів, діти все ще повинні відвідувати уроки за розкладом, який здебільшого формується не відповідно до потреб учнів, а залежно від завантаженості вчителів і навчальних аудиторій.

Дистанційна школа. Навчання на онлайн-платформі дає змогу дитині займатися в зручний для неї час. Це може бути дуже доречно для дітей, які:

вимушено залишили свої домівки та живуть в іншому місті/країні;

хочуть самостійно розподіляти свій час;

прагнуть ефективно поєднати хобі та навчання;

мають особливі освітні потреби;

мешкають у віддалених або сільських регіонах;

почуваються комфортніше, навчаючись удома.

Технологічність

Очна школа. У багатьох регіонах навчання все ще побудоване винятково на друкованих підручниках. Утім, усе більше шкіл вкладають ресурси в проєктори, комп’ютери та нові лабораторні прилади в кабінетах. Це точно модернізує освітній процес.

Дистанційна школа. Фундамент такого навчання — освітня платформа, яка містить усі необхідні матеріали: відеоуроки, конспекти, тести, завдання, ігри, інтерактивні елементи та чат із викладачем — із доступом 24/7. Таким чином створюється онлайн-середовище, у якому поєднуються всі способи подання інформації: від цікавих відеозанять до цифрових 3D-моделей.

Додаткова перевага — можливість здобувати якісну освіту для багатьох дітей одночасно. Так, 2022 року найбільша в Україні дистанційна школа «Оптіма» надала доступ до власної інноваційної платформи одразу 100 тисячам українських дітей.

Індивідуальний підхід

Очна школа. Серед однозначних переваг — можливість безпосередньої комунікації дитини та вчителя в реальному житті. Проте суворий розклад (урок тривалістю 45 хвилин) і велика кількість дітей в аудиторії (від 20 до 40) не завжди дають викладачу приділяти достатньо уваги кожній дитині (якщо поділити тривалість уроку на кількість дітей у класі, вийде приблизно по 1–2 хвилини часу вчителя для дитини).

Дистанційна школа. Кожна дія дитини на навчальній платформі фіксується. Це дає викладачу змогу детально аналізувати навчальний процес, виділяючи як прогрес, так і проблеми, і давати детальний зворотний зв’язок. До того ж дитина має багато каналів для комунікації з класним керівником та вчителями: вона може відвідати онлайн-консультацію, поставити запитання на онлайн-платформі чи зателефонувати.

Соціалізація

Очна школа. Діти щодня спілкуються з однолітками та вчителями. Це створює як позитивний вплив (постійне живе спілкування), так і небезпеки (булінг чи неможливість повноцінно сконцентруватися на навчанні в класі).

Дистанційна школа. Попри упередження, діти в такому форматі не залишаються на самоті: вони відвідують онлайн-консультації, разом з однокласниками працюють над навчальними проєктами та навіть їздять на захопливі екскурсії. Головне при цьому — комфортна та здорова комунікація за інтересами.

Позакласний розвиток

І очна, і дистанційна школа створюють багато можливостей для розвитку дитини поза уроками. Щоправда, очний формат є дуже залежним від населеного пункту та доступної інфраструктури. Водночас дистанційна школа допомагає дитині розвиватися в багатьох сферах: від іноземних мов до опанування професії в IT.

Висновок

Зараз діти зростають у світі, де персоналізований підхід — це норма. Саме тому при виборі школи потрібно зважати на персональні потреби та побажання вашої дитини. Щоправда, навіть тут дистанційна освіта вправно застосовує сучасні технології, адже лише цей формат дає змогу безоплатно отримати демодоступ до навчальної платформи та подивитися, чи відповідає вона усім запитам сучасного школяра.