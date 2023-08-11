Події

12:45 11.08.2023

Понад 60% українців не підтримують проведення дистанційного навчання у школах через війну

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Понад 60% українців не підтримують проведення дистанційного навчання у школах через війну

63,4% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з війною, свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року.

Зокрема, на запитання, як респонденти (які проживають разом зі своїми дітьми чи онуками, які навчаються у школі) ставляться до проведення дистанційного навчання у школах у зв'язку з війною, 15,4% відповіли, що повністю підтримують, 18,9% - скоріше підтримують, 21% - скоріше не підтримують, 42,4% - категорично не підтримують, а 2,3% вагаються з відповіддю на запитання.

На запитання, чи є в школі, де навчаються діти або онуки респондентів, безпечне й обладнане укриття на випадок повітряної тривоги або артобстрілу, 61,8% відповіли, що є, 30,9% відповіли, що ні, а 7,3% не змогли відповісти.

Крім того, 93,5% опитаних заявили, що очне навчання має бути лише в тих школах, де є надійні укриття для всіх дітей і вчителів.

Всеукраїнське опитування проведено в період із 3 до 17 липня 2023 року. Загалом методом face-to-face було опитано 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на контрольованій Україною території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та в Києві. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Теги: #опитування #дистанційне_навчання

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