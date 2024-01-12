Lviv.Tech.City став пілотним проєктом із використання BIM-технологій в експлуатації об'єкта

Інноваційний парк Lviv.Tech.City став пілотним проєктом із впровадження BIM-технологій на етапі експлуатації об'єктів, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент UDP із розвитку інноваційних парків Віталій Мельник.

"Ми у Львові експлуатуємо, використовуючи BIM (Building Information Model, будівельне інформаційне моделювання), вивчаємо на етапі тестування, дивимося, яка має бути деталізація. Уже на етапі введення в експлуатацію в нас була команда, яка займалася трансформацією, адаптацією BIM-технологій під службу експлуатації", - сказав він.

Мельник додав, що Lviv.Tech.City було введено в експлуатацію наприкінці 2021 року, усі контракти 24 лютого було зупинено. "За загального негативу плюсом стало те, що у команди було менше завантаження і ми могли більше часу приділити процесу адаптації BIM для пілотного проєкту з експлуатації", - сказав він.

Після обкатки технології у Львові, буде ухвалюватися рішення про масштабування на об'єкти в Києві. "Я планував, що пройдемо цей етап до кінця року, але бачу, що не встигаємо, тому що, об'єктивно, частина інженерів у нас сьогодні у ЗСУ. Загалом у нас 15% людей із команди в армії. Це теж впливає на темпи. Плюс приліт (у Львові - ІФ-У) суттєво відтермінував наші плани, ми переорієнтувалися з експлуатації на відновлення. Тому ми зміщуємо наші плани десь на квартал, тобто орієнтовно в березні-квітні можна буде ухвалювати рішення", - сказав Мельник.

Як повідомлялося, бізнес-кампус інноваційного парку LvivTech.City влітку 2023 року постраждав від ракетного удару росіян по Львову. "Частково відновили роботу резиденти - коворкінг Spaces, кафе "Креденс". Але про розширення, збільшення і заселення зараз не йдеться. На паузі й частина проєкту. Щодо житлового кластера у Львові ми планували стартувати з ним у вересні 2023 року. Після прильоту некоректно говорити про старт будівництва, доки не покращиться ситуація", - повідомив Мельник.

Водночас девелопер констатував наявний інтерес до проєкту потенційних резидентів, зокрема іноземних.

"Щодо Львова зараз активно проводимо переговори з потужною іноземною компанією, яка, незважаючи навіть на те, що поруч із локацією був приліт, готова стати нашим резидентом. Але це потребує певного часу, процес узгодження в них дуже тривалий. Тож новини про них будуть не раніше наступної весни", - сказав Мельник.

Як повідомлялося, Lviv.Tech.City розташований на території промзони колишнього заводу "Львівприлад". Згідно з проєктом, загальна площа понад 110 тис. кв. м, із них житловий кластер понад 40 тис. кв. м. Першу чергу площею 18 тис. кв. м було запущено 2021 року.