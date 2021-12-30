Економіка

10:47 30.12.2021

Іванов викупить частку Хмельницького у девелоперській компанії UDP

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Іванов викупить частку Хмельницького у девелоперській компанії UDP

Партнер девелоперської компанії UDP Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому, йдеться в прес-релізі інвесткомпанії Іванова Q Partners у середу.

"Придбання акцій відповідно до угоди, яку сторони планують укласти у січні 2022 року, було погоджено АМКУ 29 грудня", - наголошується у повідомленні.

Згідно з ним, офіційним покупцем виступає компанія із групи Іванова Ethelbert Trading Limited. Остаточні розрахунки між сторонами мають бути зроблені до середини 2026 року. Відповідно до проекту договору сторін, розрахунок за угодою проводитиметься у декілька етапів. На перехідний період із моменту укладання угоди до середини 2026 року Іванов отримає контроль за 55% акцій через надання права брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати 55% акцій.

У релізі наголошується, що UDP продовжить стабільну реалізацію поточних проектів, а також активізує роботу над новими.

Іванов, чиї слова наведено у повідомленні, зазначив, що два роки тому вони з партнером Хмельницьким розділили управління загальними активами, зокрема компанією UDP, що дало змогу обом сфокусуватися на розвитку пріоритетних та найцікавіших для кожного проектів.

Власник Q Partners уточнив, що за останній рік компанія інвестувала у декілька нових інфраструктурних проектів, які разом із командою UDP розвиватиме у найближчі 10-15 років.

"Зважаючи на це, угода є логічним кроком у бік структуризації девелоперського портфеля, що має відбутися після виконання всіх умов оплати вартості активу. При цьому ми з Василем Хмельницьким залишаємось співінвесторами та хорошими партнерами в інших спільних проектах", - заявив Іванов.

Девелоперська компанія UDP була заснована у 2002 році Івановим та Хмельницьким і реалізувала понад 20 проектів у сфері житлової та комерційної нерухомості. Серед них - ревіталізація території колишнього заводу "Арсенал", Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City, а також багатофункціональні комплекси ЖК "Новопечерські Липки", ЖК "Паркове місто", ЖК RiverStone, White Lines та інші. У 2019 році операційне управління UDP перейшло до інвестиційної компанії Q Partners Іванова.

27 жовтня 2021 року консорціум інвесторів, до якого входить UDP та A Development Олексія Баранова, став переможцем аукціону з приватизації заводу "Більшовик", запропонувавши найвищу ціну - 1,43 млрд грн. 7 грудня 2021 року інвестори сплатили відповідні кошти до державного бюджету та озвучили попередні плани розвитку об'єкта.

Інвестиційний портфель Q Partners включає три проекти в управлінні - девелоперську компанію UDP, Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського, венчурний фонд QPDigital.

До інвестицій компанії також належить бізнес у відновлюваній енергетиці UDP Renewables, фармацевтична компанія "Біофарма", а також декілька венчурних проектів в Україні та за кордоном. Загальний обсяг інвестицій у наявні проекти становить $700 млн.

Теги: #нерухомість #udp
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