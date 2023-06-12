Заступник глави МЗС України закликав Німеччину надати більше танків Leopard 2

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликає Німеччину надати Україні більше військової техніки, зокрема бойові танки Leopard 2.

В інтерв'ю Berliner Tagesspiegel заступник міністра заявив, що українська армія "гостро потребує більшої кількості західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки".

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - додав колишній посол України в Німеччині.

На його думку, бундесвер може надати понад 18 одиниць, які вже поставлено з його запасів, що перевищують 300 одиниць. За словами заступника міністра, нинішню кількість можна "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини захищатися".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".