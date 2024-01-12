Економіка

13:14 12.01.2024

Вакантність бізнес-кампусів UNIT.City знизилася у 2023 році

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Вакантність бізнес-кампусів UNIT.City знизилася у 2023 році

Вакантність бізнес-кампусів інноваційного парку UNIT.City знизилася 2023 року, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент UDP із розвитку інноваційних парків Віталій Мельник.

"Ми значно скоротили вакантність за 2023 рік. Вакантність у бізнес-кампусах з оздобленням - не більше 3%. Загалом у нас на території UNIT.City побудовано майже 100 тис. кв. м офісної нерухомості. Два бізнес-кампуси ми з партнерами закінчили вже після початку повномасштабної війни, завершуємо їхнє облаштування, і цього абсолютно достатньо на найближчу перспективу", - сказав він.

За його оцінкою, такої затребуваності, незважаючи на загальносвітову кризу офісної нерухомості, компанії вдалося домогтися завдяки запропонованим форматам.

"У світі ця криза почалася років сім-вісім тому, перехід від традиційного формату офісу до гнучкого... Коли ми починали в UNIT.City, аналізували ринок, тому передбачили різні формати офісної площі: для корпоративного офісу, клубні офіси для команд від чотирьох до 18 осіб, гнучкі незакріплені робочі місця, де можна орендувати робоче місце і працювати", - пояснив Мельник.

За його словами, з погляду девелопменту інноваційний парк - це комплекс високоякісних архітектурних об'єктів і ландшафтних рішень, що покликані створити сприятливе середовище, з якісним мікрокліматом та естетикою, щоб було приємно перебувати і працювати.

"Ми намагаємося, щоб людина, яка не прив'язана до конкретного робочого місця, могла виконати свою функцію і працювати в максимальній кількості локацій на території", - сказав Мельник.

Загалом проєкт UNIT.City реалізується на 25 га території, передбачається створення 800 тис. кв. м різних типів нерухомості (з них реалізовано менше третини).

"Школу повністю спроєктували, майже закінчили каркас, але на цьому етапі зупинили. Завершуємо будівництво другої черги житлового кластера - орієнтовно кінець 2025 року. І тримаємо руку на пульсі: у разі потреби будуватимемо і офіси, і житло", - сказав Мельник.

 

Теги: #мельник #udp #unitcity

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