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16:21 16.06.2022

АМКУ дозволив близьким власника "Vodafone Україна" Гасанова придбати корпус UNIT.City

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АМКУ дозволив близьким власника "Vodafone Україна" Гасанова придбати корпус UNIT.City

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл близьким власника групи компаній NEQSOL Holding Насіба Гасанова, який є бенефіціаром українського оператора мобільного зв'язку "Vodafone Україна", придбати корпус B06, що будується, інноваційного парку UNIT.City в Києві.

Відповідно до рішення від 14 червня на сайті АМКУ, відповідний дозвіл надано ТОВ "Хас Проперті Менеджмент" (Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Юніт В06", що забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління товариства.

За даними Opendatabot, власниками рівних часток "Хас Проперті Менеджмент" є Артем і Раміз Насіб огли Гасанови. Основним видом діяльності компанії зазначено "купівля та продаж власної нерухомості".

Власниками "Юніт В06" вважаються ТОВ "Юніт Холдінгс" та АТ "ЗНВКІФ "Еріда" (по 50%), кінцевими бенефіціарами - засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький і президент асоціації "ПБГ "Ковальська" Олександр Пилипенко.

Корпус B06 запланований до введення в експлуатацію у 2022 році. Партнером UNIT.City у проекті будівництва є ПБГ "Ковальська". Загалом ПБГ має намір вкласти $70 млн у будівництво п'яти бізнес-центрів у UNIT.City – B01, B02, B03, B04, B06.

Згідно з інформацією на сайті проектного бюро AIMM, офісна площа дев'ятиповерхового B06 становитиме 8 тис. кв. м.

Раніше у квітні 2021 року АМКУ надав дозвіл компанії Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd (Кіпр), пов'язаної з ПБГ "Ковальська", придбати корпуси B04 і B06 інноваційного парку UNIT.City, що будуються в Києві.

Як повідомлялося, Артем і Раміз Гасанови у 2020 році отримали дозвіл АМКУ на придбання 100% ТОВ "Сітон Груп" (раніше – ТОВ "Сітронікс Телеком Солюшнс Україна"), що надає на українському ринку послуги з технологічних рішень, СКС, мережі та експертизу оптимізації ІТ.

Теги: #амку #нерухомість #unitcity

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