UNIT.City розпочав будівництво власної СЕС 1,3 МВт для підвищення автономності

Інноваційний парк UNIT.City розпочав будівництво власної сонячної електростанції потужністю 1,3 МВт.

"Станцію буде розміщено просто на верхньому паркінгу, що дозволить нам не тільки стати ще більш автономними, але й забезпечити цілорічний комфорт для автомобілістів", – йдеться у повідомленні парку у Facebook.

Як повідомлялося, інноваційний парк UNIT.City офіційно відкрився у квітні 2017 року на території колишнього Київського мотоциклетного заводу. Розвитком парку займається холдинг UFuture.

UFuture – холдинг українського підприємця Василя Хмельницького, що об'єднує його комерційні та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюють у $500 млн, а загальна капіталізація бізнесів, в які компанія інвестувала, становить до $1 млрд.

У жовтні 2024 року Хмельницький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що UFuture концентрує ресурси для розвитку інноваційного парку UNIT.City, фіналізовано угоду продажу LvivTech.City, проект UNIT.City Kharkiv відкрито для продажу.

Як він зазначав, у зв'язку з повномасштабним вторгненням управління трьома об'єктами, розташованими в різних регіонах України, стало серйозним викликом, і холдинг ухвалив рішення зосередити зусилля на розвитку проекту UNIT.City у Києві.

За його словами, до початку повномасштабної війни для розвитку інноваційних парків було залучено кредитне фінансування.

"Сьогодні для оптимізації нашого портфеля і погашення зобов'язань за кредитами ми розглядаємо можливості для оптимізації через продаж активів, які не відповідають нашій довгостроковій стратегії", – пояснив Хмельницький.