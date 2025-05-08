Інтерфакс-Україна
Green Deal
17:39 08.05.2025

UNIT.City розпочав будівництво власної СЕС 1,3 МВт для підвищення автономності

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Інноваційний парк UNIT.City розпочав будівництво власної сонячної електростанції потужністю 1,3 МВт.

"Станцію буде розміщено просто на верхньому паркінгу, що дозволить нам не тільки стати ще більш автономними, але й забезпечити цілорічний комфорт для автомобілістів", – йдеться у повідомленні парку у Facebook.

Як повідомлялося, інноваційний парк UNIT.City офіційно відкрився у квітні 2017 року на території колишнього Київського мотоциклетного заводу. Розвитком парку займається холдинг UFuture.

UFuture – холдинг українського підприємця Василя Хмельницького, що об'єднує його комерційні та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюють у $500 млн, а загальна капіталізація бізнесів, в які компанія інвестувала, становить до $1 млрд.

У жовтні 2024 року Хмельницький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що UFuture концентрує ресурси для розвитку інноваційного парку UNIT.City, фіналізовано угоду продажу LvivTech.City, проект UNIT.City Kharkiv відкрито для продажу.

Як він зазначав, у зв'язку з повномасштабним вторгненням управління трьома об'єктами, розташованими в різних регіонах України, стало серйозним викликом, і холдинг ухвалив рішення зосередити зусилля на розвитку проекту UNIT.City у Києві.

За його словами, до початку повномасштабної війни для розвитку інноваційних парків було залучено кредитне фінансування.

"Сьогодні для оптимізації нашого портфеля і погашення зобов'язань за кредитами ми розглядаємо можливості для оптимізації через продаж активів, які не відповідають нашій довгостроковій стратегії", – пояснив Хмельницький.

Теги: #сес #unitcity

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