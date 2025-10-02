Інтерфакс-Україна
17:55 02.10.2025

У Києві на території UNIT.City відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»

30 жовтня 2025 року у Києві на території UNIT.City (вул. Дорогожицька, 3, Campus B12) відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності», присвячений чесності, довірі та ефективним комунікаційним стратегіям.

Захід збере понад 300 учасників і більше 30 спікерів, у програмі – чотири панельні дискусії, присвячені побудові довіри та авторитету бренду, поєднанню PR-стратегій з управлінням бізнесом, етичному використанню штучного інтелекту та сучасним антикризовим практикам.

У межах марафону також відбудеться нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів.

Організатори відзначають, що подія стане ключовою для фахівців з комунікацій та маркетингу в Україні восени 2025 року.

Реєстрація відкрита на сайті prmrfn.mmr.ua

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

 

