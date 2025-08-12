Інтерфакс-Україна
23:11 12.08.2025

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Збільшення кількості бійців ЦСО "А" Служби безпеки України – це автоматичне збільшення кількості ворожої техніки і живої сили ворога, наголошує голова СБУ Василь Малюк.

"Сьогодні такий час, що реально наша країна має перетворитись в "сталевого дикобраза". Це пов’язано зі збільшенням кількості особового складу, їх підготовкою, збільшенням кількості ПВО, повітряних безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, а також всіх можливих контррозвідувальних заходів. І ми маємо гуртом єднатися, щоб втримати ворога і дати йому достойну відсіч", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Малюк подякував парламентарям за підтриману ініціативу збільшення чисельності "Альфи" на 10 тисяч, зазначивши, що такі підрозділи під час війни потрібно масштабувати.

"Збільшення кількості "Альфи" автоматично збільшить кількість знищеної ворожої техніки, ворога і так далі. Тому, власне, і така ініціатива була нами проявлена, вона була підтримана і законодавцем, і президентом, і я їм за це дякую", - додав він.

Малюк зазначив, що ворог бачить збільшення чисельності "Альфи", той факт, що проводиться набір до ЦСО, і відправляє "вовків в овечих шкурах".

"І тут нам у допомозі якісні проведення поліграфічних досліджень, контррозвідувальні опитування і так далі, щоб, не дай Бог… Тому що наявність хоч якогось щура на борту нашого бойового судна, якщо можна так сказати і порівняти, вона може звести нанівець будь-яку операцію і поставити під загрозу життя та здоров'я особового складу, особового складу служби і наших громадян", - наголосив голова української спецслужби.

