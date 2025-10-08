Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО
Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському щодо результатів далекобійних ударів, які здійснюються силами української спецслужби.
"Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - написав Зеленський в Телеграм у середу за підсумками доповіді про бойову роботу служби.
Він відзначив воїнів Центра спеціальних операцій "А" СБУ, які здійснюють активні дії на покровському напрямку фронту в Донецькій області.
"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", - повідомив президент.
За його словами, СБУ також продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.
"Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", - повідомив Зеленський.