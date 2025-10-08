Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському щодо результатів далекобійних ударів, які здійснюються силами української спецслужби.

"Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - написав Зеленський в Телеграм у середу за підсумками доповіді про бойову роботу служби.

Він відзначив воїнів Центра спеціальних операцій "А" СБУ, які здійснюють активні дії на покровському напрямку фронту в Донецькій області.

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", - повідомив президент.

За його словами, СБУ також продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.

"Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", - повідомив Зеленський.