Глава СБУ: позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

Сили Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), Служби безпеки України (СБУ) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР) стовідсотково знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на Капустіному Яру (РФ), заявив глава СБУ Василь Малюк.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох "Орєшників" було успішно знищено на їх території (території РФ – ІФ-У) на Капустіному Яру силами ГУР, СБУ і СЗР", - сказав Малюк під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Він додав, що було отримано стовідсоткове підтвердження щодо знищення цієї ракети.

"Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандуючому президенту України, також про це знали декілька президентів інших країн", - розказав Малюк.

За його словами, операцію було проведено, "коли назву "Орєшнік" ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували".

"Якщо я не помиляюся, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію", - уточнив глава СБУ.