Інтерфакс-Україна
Події
13:36 31.10.2025

Глава СБУ: позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

1 хв читати
Глава СБУ: позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

Сили Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), Служби безпеки України (СБУ) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР) стовідсотково знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на Капустіному Яру (РФ), заявив глава СБУ Василь Малюк.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох "Орєшників" було успішно знищено на їх території (території РФ – ІФ-У) на Капустіному Яру силами ГУР, СБУ і СЗР", - сказав Малюк під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Він додав, що було отримано стовідсоткове підтвердження щодо знищення цієї ракети.

"Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандуючому президенту України, також про це знали декілька президентів інших країн", - розказав Малюк.

За його словами, операцію було проведено, "коли назву "Орєшнік" ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували".

"Якщо я не помиляюся, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію", - уточнив глава СБУ.

Теги: #сбу #малюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 31.10.2025
Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

13:27 31.10.2025
Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

11:46 31.10.2025
СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

11:10 29.10.2025
Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

14:11 08.10.2025
Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО

Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО

16:12 05.09.2025
Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

23:59 12.08.2025
Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

23:11 12.08.2025
Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

22:33 12.08.2025
Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

МВС застерігає від користування шахрайськими чат-ботами з продажу неіснуючих авто

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА