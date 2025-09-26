ЦПД розцінює заяви МЗС Білорусі про розміщення у себе "Орєшніка" як російску інформоперацію

Заяви Міністерства закордонних справ Білорусі про розміщення у себе новітніх балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" російського виробництва є російською інформаційною операцією, відзначає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Білорусь розмістила в себе інформаційну операцію росії під назвою "орєшнік", другий пуск якого був невдалий - він не полетів навіть в свій час. Але про це росіяни нікому не розказали", - написав Коваленко в Телеграм у п'ятницю.

Раніше в п'ятницю глава МЗС Білорусі Максим Риженков заявив, що Білорусь нібито була змушена розмістити на своїй території "Орєшнік", щоб гарантувати собі безпеку та незалежність, але це не означає гонку озброєнь та конфронтацію.

Днем раніше, 25 вересня, Олександр Лукашенко заявляв, що "Орєшнік" нибіто уже в дорозі до Білорусі.