09:48 09.12.2025

Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

За успішним виведенням з ладу терміналу з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій "Альфа" СБУ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у спецслужбі.

"5 грудня безпілотники Служби уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які палали три доби", - розказав співрозмовник агентства.

Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м², повідомили джерела.

"Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

"СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку рф. Саме ці гроші фінансують війну проти України. "Бавовна" в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

 

