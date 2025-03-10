Агрохолдинг "Агро-Регіон" розпочав весняно-польові роботи, відзначає дефіцит вологи

Агрохолдинг "Агро-Регіон" розпочав весняно-польові роботи, повідомила його пресслужба у Facebook.

"У роботу включилися усі кластери, зокрема, йде вирівнювання основного обробітку ґрунту — "закриття вологи". Культури відновили вегетацію, моніторимо їхній стан для подальшого формування заходів по догляду та слідкуємо на виявлення шкідників", — розповів головний агроном агрохолдингу Юрій Лисак.

Він зауважив, що в останні п'ять років у метровому шарі ґрунту відмічається нестача кількості запасів вологи. Основна причина — недостатня кількість опадів у осінньо-зимовий період.

"Зокрема, з 1 вересня 2024 року по 1 березня 2025 року випало менше 200 мм, хоч в кращі роки випадало 360-400 мм. Подібна ситуація була у 2020 році і 2022 році. Для компанії це не критично, адже знаємо, як діяти у таких ситуаціях", — резюмував фахівець.

Агрохолдинг "Агро-Регіон" володіє земельним банком 39 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській і Хмельницькій областях. Спеціалізується на рослинництві. До його складу входять 11 компаній, які об'єднані у чотири рослинницькі кластери. Має два елеватори – Бориспільський потужністю 73 тис. тонн та Миропільський – 52 тис. тонн.

Щорічний урожай зернових та олійних культур "Агро-Регіон" становить 200 тис. тонн.

Шведська компанія Lobiu Sala AB, що належить екс-міністру економіки України Айварасу Абромавічусу, у квітні 2021 року отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на купівлю шведської Agro Region Stockholm Holding, яка керує в Україні групою компаній "Агро-Регіон".